"Слуги" решили выгнать из фракции нардепку, которая не поддержала закон об олигархах

На своем заседании "Слуги народа" решили инициировать процедуру изгнания нардепки Людмилы Буймистер из своего состава.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, Буймистер в комментарии журналистам, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Палийчук: "На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава".

Детали: Разговоры о ее исключении начались еще 23 сентября после голосования против закона об олигархах.

Позже она назвала это "дешевой коммуникационной технологией", которую используют для отвлечения внимания от других новостей.

Буймистер заявила, что фракция приняла решение инициировать ее исключение без ее присутствия на заседании 18 октября.

Прямая речь Буймистер: "Во-первых, голосование проходило без моего присутствия на фракции, меня в тот момент ещё не было на фракции. Я так понимаю, что это было очень быстро, в первые минуты.

Как мне пересказали коллеги, основой причиной, названной Давидом Арахамией, было то, что я часто появляюсь на экранах телевидения, что часто общаюсь с журналистами и рассказываю позицию, отличающуюся от основной во фракции, касательно того, что происходит в стране.

Напомним: