Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги" решили выгнать из фракции нардепку, которая не поддержала закон об олигархах

Понедельник, 18 октября 2021, 19:45
Слуги решили выгнать из фракции нардепку, которая не поддержала закон об олигархах

На своем заседании "Слуги народа" решили инициировать процедуру изгнания нардепки Людмилы Буймистер из своего состава.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, Буймистер в комментарии журналистам, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Палийчук: "На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава".

Детали: Разговоры о ее исключении начались еще 23 сентября после голосования против закона об олигархах.

Позже она назвала это "дешевой коммуникационной технологией", которую используют для отвлечения внимания от других новостей.

Буймистер заявила, что фракция приняла решение инициировать ее исключение без ее присутствия на заседании 18 октября.

Прямая речь Буймистер: "Во-первых, голосование проходило без моего присутствия на фракции, меня в тот момент ещё не было на фракции. Я так понимаю, что это было очень быстро, в первые минуты.

Как мне пересказали коллеги, основой причиной, названной Давидом Арахамией, было то, что я часто появляюсь на экранах телевидения, что часто общаюсь с журналистами и рассказываю позицию, отличающуюся от основной во фракции, касательно того, что происходит в стране.

Напомним:

  • Буймистер в Трускавце наградили премией"Красная кнопка года" - за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.
  • 23 сентября Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах№5599.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: