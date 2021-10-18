У Горлівці відпустили представників ОБСЄ, заблокованих у готелі – ЗМІ
Групи людей довкола готелю в окупованій Горлівці, в якому перебували два представники Моніторингової місії ОБСЄ, дозволили їм залишити територію.
Джерело: видання "Новости Донбасса", яке посилається на низку медіаресурсів та Telegram-каналів, підконтрольних бойовикам
Детальніше: Так звані "мітингувальники", які блокували готель "Родина" із представниками ОБСЄ, згорнули намети та залишили його територію.
За даними ЗМІ, один із організаторів мітингу заявив, що місія ОБСЄ повинна виконувати свою роботу, інакше може припинити роботу Горлівська фільтрувальна станція. Проте мітингувальники обіцяли повернутися, якщо українська сторона не звільнить нещодавно затриманого бойовика Андрія Косяка.
Пресслужба СММ ОБСЄ повідомила виданню, що організація наразі не відновлює діяльність своєї місії на території Донеччини в повному обсязі.
Передісторія:
- 18 жовтня український суд на Луганщині взяв під арешт бойовика Андрія Косяка, якого вимагали звільнити "мітингувальники" в Горлівці.
- З вечора 15 жовтня готель "Родина", в якому тимчасово знаходилися представники моніторингової місії ОБСЄ, заблокувало близько 200 "демонстрантів". Вони вимагали звільнити Андрія Косяка, взятого під варту українськими військовослужбовцями.
- 13 жовтня поблизу лінії зіткнення українські військовослужбовці затримали бойовика Андрія Косяка, який займався розвідкою українських військових позицій під виглядом роботи з розмінування прифронтових ділянок.
- СБУ допитала бойовика "ЛНР", який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. На його мобільному знайшли відео участі в обстрілі позицій українських військових.