В Горловке отпустили представителей ОБСЕ, заблокированных в гостинице – СМИ

Группы людей вокруг отеля в оккупированной Горловке, в котором находились два представителя Мониторинговой миссии ОБСЕ, позволили им покинуть территорию.

Источник: издание "Новости Донбасса", ряд медиаресурсов и Telegram-каналов, подконтрольных боевикам

Подробнее: Якобы "митингующие", которые блокировали отель "Родина" с представителями ОБСЕ, свернули палатки и оставили его территорию.

По данным СМИ, один из организаторов митинга заявил, что миссия ОБСЕ должна выполнять свою работу, иначе может прекратить работу Горловская фильтровальная станция. Однако митингующие обещали вернуться, если их требования не выполнят.

Пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила изданию "Новости Донбасса", что организация пока не восстанавливает деятельность своей миссии на территории Донецкой области в полном объеме.

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