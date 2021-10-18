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В Горловке отпустили представителей ОБСЕ, заблокированных в гостинице – СМИ

Понедельник, 18 октября 2021, 20:21

Группы людей вокруг отеля в оккупированной Горловке, в котором находились два представителя Мониторинговой миссии ОБСЕ, позволили им покинуть территорию.

Источник: издание "Новости Донбасса", ряд медиаресурсов и Telegram-каналов, подконтрольных боевикам

Подробнее: Якобы "митингующие", которые блокировали отель "Родина" с представителями ОБСЕ, свернули палатки и оставили его территорию.

По данным СМИ, один из организаторов митинга заявил, что миссия ОБСЕ должна выполнять свою работу, иначе может прекратить работу Горловская фильтровальная станция. Однако митингующие обещали вернуться, если их требования не выполнят.

Пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила изданию "Новости Донбасса", что организация пока не восстанавливает деятельность своей миссии на территории Донецкой области в полном объеме.

Предыстория:

  • 18 октября украинский суд Луганской взял под арест боевика Андрея Косяка, которого требовали освободить "митингующие" в Горловке.
  • С вечера 15 октября отель "Родина", в котором временно находились представители мониторинговой миссии ОБСЕ, заблокировало около 200 "демонстрантов". Они требовали освободить Андрея Косяка, взятого под стражу украинскими военнослужащими.
  • 13 октября вблизи линии соприкосновения украинские военнослужащие задержали боевика Андрея Косяка, который занимался разведкой украинских военных позиций под видом работы по разминированию прифронтовых участков.
  • СБУ допросила боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. На его мобильном нашли видео участия в обстреле позиций украинских военных.

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