У Києві вже є підстави оголошувати "червону" зону – Радуцький

У Києві вже 70% заповнених місць у лікарнях, що достатньо для того, щоб місцева влада оголосила в місті "червону" зону.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на слова голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайла Радуцького

Деталі: За даними Радуцького, у Києві можуть запровадити "червоний" рівень карантинних обмежень через 70% заповнених місць у лікарнях.

Рішення про перехід до іншого рівня обмежень ухвалюють органи місцевої влади, згідно з чинним "адаптивним карантином".

Пряма мова Радуцького: "Наразі Київ ввів другу чергу лікарень (для хворих із коронавірусною інфекцією - ред.). Київ сьогодні завантажений на 70%, а це вже причина, щоб оголошувати "червону зону".

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