У Києві вже є підстави оголошувати "червону" зону – Радуцький
Понеділок, 18 жовтня 2021, 20:36
У Києві вже 70% заповнених місць у лікарнях, що достатньо для того, щоб місцева влада оголосила в місті "червону" зону.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на слова голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайла Радуцького
Деталі: За даними Радуцького, у Києві можуть запровадити "червоний" рівень карантинних обмежень через 70% заповнених місць у лікарнях.
Рішення про перехід до іншого рівня обмежень ухвалюють органи місцевої влади, згідно з чинним "адаптивним карантином".
Пряма мова Радуцького: "Наразі Київ ввів другу чергу лікарень (для хворих із коронавірусною інфекцією - ред.). Київ сьогодні завантажений на 70%, а це вже причина, щоб оголошувати "червону зону".
Передісторія:
- 18 жовтня в столиці зареєстрували 416 підтверджених випадків захворювання на коронавірус та 22 летальних випадки. З 30 вересня у Києві щоденно фіксують від 10 до 25 смертей від коронавірусу.
- Мер Києва Віталій Кличко заявляв 13 жовтня, що ситуація із захворюванням стрімко погіршується.
- Водночас, київська міська влада вирішила не переносити шкільні канікули на тиждень раніше з 18 жовтня та продовжити навчання до 25 жовтня.