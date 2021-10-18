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У Києві вже є підстави оголошувати "червону" зону – Радуцький

Понеділок, 18 жовтня 2021, 20:36
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві вже 70% заповнених місць у лікарнях, що достатньо для того, щоб місцева влада оголосила в місті "червону" зону.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на слова голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайла Радуцького

Деталі: За даними Радуцького, у Києві можуть запровадити "червоний" рівень карантинних обмежень через 70% заповнених місць у лікарнях.

Рішення про перехід до іншого рівня обмежень ухвалюють органи місцевої влади, згідно з чинним "адаптивним карантином".

Пряма мова Радуцького: "Наразі Київ ввів другу чергу лікарень (для хворих із коронавірусною інфекцією - ред.). Київ сьогодні завантажений на 70%, а це вже причина, щоб оголошувати "червону зону".

Передісторія:

  • 18 жовтня в столиці зареєстрували 416 підтверджених випадків захворювання на коронавірус та 22 летальних випадки. З 30 вересня у Києві щоденно фіксують від 10 до 25 смертей від коронавірусу.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявляв 13 жовтня, що ситуація із захворюванням стрімко погіршується. 
  • Водночас, київська міська влада вирішила не переносити шкільні канікули на тиждень раніше з 18 жовтня та продовжити навчання до 25 жовтня.

Теми: Київкарантин


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