В Киеве уже есть все основания объявлять "красную" зону – Радуцкий

В Киеве уже 70% заполненных мест в больницах, что является достаточным основанием для того, чтобы местная власть вводила в городе "красную" зону.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на слова главы комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого

Детали: По словам Радуцкого, в Киеве могут ввести "красный" уровень карантина из-за 70% заполненных мест в больницах.

Решение о переходе к другому уровню ограничений принимают органы местной власти, согласно действующему "адаптивному карантину".

Прямая речь Радуцкого: "Сейчас Киев ввел вторую очередь больниц (для больных с коронавирусной инфекцией - ред.). Киев сегодня загружен на 70%, а это уже причина, чтобы объявлять "красную зону".

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