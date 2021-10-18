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В Киеве уже есть все основания объявлять "красную" зону – Радуцкий

Понедельник, 18 октября 2021, 20:36
В Киеве уже есть все основания объявлять красную зону – Радуцкий
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве уже 70% заполненных мест в больницах, что является достаточным основанием для того, чтобы местная власть вводила в городе "красную" зону.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на слова главы комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого

Детали: По словам Радуцкого, в Киеве могут ввести "красный" уровень карантина из-за 70% заполненных мест в больницах.

Решение о переходе к другому уровню ограничений принимают органы местной власти, согласно действующему "адаптивному карантину".

Прямая речь Радуцкого: "Сейчас Киев ввел вторую очередь больниц (для больных с коронавирусной инфекцией - ред.). Киев сегодня загружен на 70%, а это уже причина, чтобы объявлять "красную зону".

Предыстория:

  • 18 октября в столице зафиксировали 416 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус и 22 летальных случая. С 30 сентября в Киеве ежедневно фиксируют от 10 до 25 смертей от коронавируса.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 13 октября, что ситуация с заболеванием стремительно ухудшается.
  • В то же время, киевская городская власть решила не переносить школьные каникулы на неделю раньше с 18 октября и продолжить обучение до 25 октября.

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Темы: Киевкарантин
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