Киву хвилює, коли будуть "платні камери в слідчому ізоляторі СБУ" – Малюська

Очільник Мін’юсту Денис Малюська, відповідаючи на питання, для кого готують платні камери у СІЗО, заявив, що "для всіх", і розповів, що нардепа Іллю Киву цікавлять "платні камери в слідчому ізоляторі СБУ".

Джерело: Малюська в інтерв’ю Українській правді

Пряма мова: "Для всіх (готують платні камери в СІЗО – ред.). У нас же демократія, люди прості. Всім, напевно, було б корисно, зручно.

От, наприклад, в Іллі Киви під час прямих трансляцій комітетів єдине прохання, він мені його озвучує періодично: коли ви організуєте платні камери в слідчому ізоляторі СБУ?

Тому що якщо він до нас потрапить, він спокійний, що все буде добре, а туди – ні. Його це, наприклад, хвилює.

Зацікавленість у всіх є. Перед Богом і в тюрмі всі рівні. Важлива історія, треба її підтримувати, тим паче, що в корисну справу йде".

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