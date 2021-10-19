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Киву волнует, когда будут "платные камеры в следственном изоляторе СБУ" – Малюська

Вторник, 19 октября 2021, 07:23
фото: пресс-служба минюста

Глава Минюста Денис Малюська, отвечая на вопрос, для кого готовят платные камеры в СИЗО, заявил, что "для всех", и рассказал, что нардепа Илью Киву интересуют "платные камеры в следственном изоляторе СБУ".

Источник: Малюська в интервью Украинской правде

Прямая речь: "Для всех (готовят платные камеры в СИЗО – ред.). У нас же демократия, люди простые. Всем, наверное, было бы полезно, удобно.

Вот, например, у Ильи Киви во время прямых трансляций комитетов единственная просьба, он мне ее озвучивает периодически: когда вы организуете платные камеры в следственном изоляторе СБУ?

Потому что если он к нам попадет, он спокоен, что все будет хорошо, а туда – нет. Его это, например, волнует.

Заинтересованность у всех есть. Перед Богом и в тюрьме все равны. Важная история, надо ее поддерживать, тем более, что в полезное дело идет".

Напомним:

  • В апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.
  • С 8 мая в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.
  • В одесском и николаевском следственных изоляторах начали работать платные камеры.

Украинская правда
Темы: МалюськаСИЗО
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