Киву волнует, когда будут "платные камеры в следственном изоляторе СБУ" – Малюська

Глава Минюста Денис Малюська, отвечая на вопрос, для кого готовят платные камеры в СИЗО, заявил, что "для всех", и рассказал, что нардепа Илью Киву интересуют "платные камеры в следственном изоляторе СБУ".

Источник: Малюська в интервью Украинской правде

Прямая речь: "Для всех (готовят платные камеры в СИЗО – ред.). У нас же демократия, люди простые. Всем, наверное, было бы полезно, удобно.

Вот, например, у Ильи Киви во время прямых трансляций комитетов единственная просьба, он мне ее озвучивает периодически: когда вы организуете платные камеры в следственном изоляторе СБУ?

Потому что если он к нам попадет, он спокоен, что все будет хорошо, а туда – нет. Его это, например, волнует.

Заинтересованность у всех есть. Перед Богом и в тюрьме все равны. Важная история, надо ее поддерживать, тем более, что в полезное дело идет".

Напомним: