Киву волнует, когда будут "платные камеры в следственном изоляторе СБУ" – Малюська
Глава Минюста Денис Малюська, отвечая на вопрос, для кого готовят платные камеры в СИЗО, заявил, что "для всех", и рассказал, что нардепа Илью Киву интересуют "платные камеры в следственном изоляторе СБУ".
Источник: Малюська в интервью Украинской правде
Прямая речь: "Для всех (готовят платные камеры в СИЗО – ред.). У нас же демократия, люди простые. Всем, наверное, было бы полезно, удобно.
Вот, например, у Ильи Киви во время прямых трансляций комитетов единственная просьба, он мне ее озвучивает периодически: когда вы организуете платные камеры в следственном изоляторе СБУ?
Потому что если он к нам попадет, он спокоен, что все будет хорошо, а туда – нет. Его это, например, волнует.
Заинтересованность у всех есть. Перед Богом и в тюрьме все равны. Важная история, надо ее поддерживать, тем более, что в полезное дело идет".
Напомним:
- В апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.
- С 8 мая в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.
- В одесском и николаевском следственных изоляторах начали работать платные камеры.