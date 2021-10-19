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Кабмін спонукає регіони пришвидшити вакцинацію до 1,5 млн щеплень на тиждень

Вівторок, 19 жовтня 2021, 09:47
Вакцинація, фото з сайту kyivcity.gov.ua

За дорученням прем’єр-міністра для регіонів України встановлено виконання цільових показників за охопленню вакцинацією проти Covid-19 на рівні 1,5 мільйона щеплень на тиждень, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав і розіслав відповідні доручення.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Пряма мова Ляшка: "Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені – і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією".

Деталі: Загалом із 24 лютого до 18 жовтня в Україні зроблено 14 635 480  щеплень, вакциновано 8 065 760 людей однією дозою і 6 573 564 людини обома дозами.

"Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тисячі щеплень", – констатує МОЗ.

Міністр зазначає, що із входженням у червоний рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі

Ляшко наголошує, що головне завдання для місцевої влади – збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графік їхньої роботи максимально зручними для населення. 

На цьому також наголосив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді.

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації в Україні можна переглянути тут

Нагадаємо: За даними американських центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), у людей, нещеплених проти Covid-19, в 11 разів вищий ризик померти при зараженні особливо небезпечним штамом вірусу "Дельта".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціяепідеміяCovid-2019МОЗЛяшко Віктор


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