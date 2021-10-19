Кабмин побуждает регионы ускорить вакцинацию до 1,5 млн прививок в неделю
По поручению премьер-министра для регионов Украины установлено выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против Covid-19 на уровне 1,5 миллиона прививок в неделю, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал и разослал соответствующие поручения.
Источник: Министерство здравоохранения
Прямая речь Ляшко: "Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены – и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией".
Детали: Всего с 24 февраля по 18 октября в Украине сделано 14 635 480 прививок, вакцинированы 8 065 760 человек одной дозой и 6 573 564 человека обеими дозами.
"Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тысячи прививок", – констатирует МОЗ.
Министр отмечает, что с вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой за сутки. Количество прививок увеличилось вдвое.
Ляшко отмечает, что главная задача для местных властей – увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобными для населения.
На этом также акцентировал президент Владимир Зеленский на селекторном совещании.
Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации в Украине можно посмотреть здесь.
Напомним: По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у людей, привитых против Covid-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса "Дельта".
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