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Кабмин побуждает регионы ускорить вакцинацию до 1,5 млн прививок в неделю

Вторник, 19 октября 2021, 09:47
Вакцинация, фото с сайта kyivcity.gov.ua

По поручению премьер-министра для регионов Украины установлено выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против Covid-19 на уровне 1,5 миллиона прививок в неделю, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал и разослал соответствующие поручения.

Источник: Министерство здравоохранения

Прямая речь Ляшко: "Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены – и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией".

Детали: Всего с 24 февраля по 18 октября в Украине сделано 14 635 480 прививок, вакцинированы 8 065 760 человек одной дозой и 6 573 564 человека обеими дозами.

"Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тысячи прививок", – констатирует МОЗ.

Министр отмечает, что с вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой за сутки. Количество прививок увеличилось вдвое.

Ляшко отмечает, что главная задача для местных властей – увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобными для населения.

На этом также акцентировал президент Владимир Зеленский на селекторном совещании.

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации в Украине можно посмотреть здесь.

Напомним: По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у людей, привитых против Covid-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса "Дельта".

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияэпидемияCovid-2019МинздравЛяшко Виктор
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