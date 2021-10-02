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Зеленський приїхав до Трускавця

Субота, 2 жовтня 2021, 13:45
фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський прибув до Трускавця, де проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Зеленський приїхав близько 13:15 і проскочив до готелю Rixos, проігнорувавши запитання журналістів, які чекали на нього біля входу.

Зокрема, президента запитували про його стосунки зі спікером ВР Дмитром Разумковим

Перед цим представник УДО просив представників ЗМІ пройти у пресрум і не очікувати на приїзд президента, але вони не погодилися.

Пізніше журналістів пустили до зали, де проходить робота фракції.

 
всі фото Ельдара Сарахмана, УП

Зеленський підходив по черзі до кожної з 8 робочих груп.

 

Передісторія:

  • 1 жовтня вранці народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули потягом до Трускавця, де протягом 1-2 жовтня має відбутися зібрання фракції.
  • Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова на збори не запросили, йому світить відставка.
  • Програма виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці передбачає нагородження "найкращих депутатів", сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.
  • У суботу в засіданні фракції взяли участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генпрокурор Ірина Венедиктова і глава НАЗК Олександр Новіков.

Українська правда
Теми: Зеленський


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