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5 областей, увійшовши в "червону" зону, стали лідерами ковід-вакцинації – МОЗ

Вівторок, 19 жовтня 2021, 14:56
Ілюстративне фото з сайту Одеської міськради

Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області після потрапляння в "червону зону" карантину вийшли у лідери ковід-щеплень першою дозою за добу серед регіонів України. 

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров'я і дані РНБО

Дослівно МОЗ: "Із входженням у червоний рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі". 

Деталі: За даними РНБО, лідерами зі щеплень першою дозою вакцини у понеділок 18 жовтня стали: Дніпропетровська (15 621) і Львівська (9 385) області, Київ (8 768), Одеська (7 308), Харківська (6 426), Донецька (5 973), Запорізька (5 419), Херсонська (5 158) області. 

Для порівняння: 13 жовтня першу дозу вакцини у Дніпропетровській області вкололи 8 850 людям, у Львівській області – 5 703, у Києві – 8 474, в Одеській області – 4 896, у Харківській – 5 971, у Донецькій – 4 042, у Запорізькій – 4 504, у Херсонській – 3 529. 

Нагадаємо: Із 15 жовтня Херсонська область перейшла у "червону" зону епідемічної небезпеки, а з 18 жовтня Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область теж стали "червоними", про що оголосили 15 жовтня.

Із 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів з/у "червоні" зони будуть дозволені за умови наявності у водіїв, екіпажу та пасажирів старше 18 років документу про повну вакцинацію проти коронавірусу або негативного тесту (ПЛР, чи експрес, але не давніший, ніж 72 годин).

Із 21 жовтня у червоних зонах представники влади будуть перевіряти covid-сертифікати у місцях великого скупчення людей: під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків.

18 жовтня в Україні зафіксували антирекорд летальних випадків від Covid: 538 за добу. Нових хворих найбільше в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) і Львівській (959) областях. Смертей найбільше у Львівській (65), Донецькій (55), Луганській (34), Сумській (28) і Харківській (27) областях.

Довідка: За даними американських центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), у людей, нещеплених проти Covid-19, в 11 разів вищий ризик померти при зараженні особливо небезпечним штамом вірусу "Дельта".

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації в Україні можна переглянути тут

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякарантинепідеміяCovid-2019МОЗ


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