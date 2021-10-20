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В Украине сделали рекордные 226 тысяч прививок за сутки

Среда, 20 октября 2021, 08:35
В Украине сделали рекордные 226 тысяч прививок за сутки
Фото с сайта omr.gov.ua

19 октября в Украине установлен рекорд вакцинации против Covid: за день привито более 226 тысяч человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно МОЗ: "19 октября от Covid-19 вакцинировано более 226 тысяч украинцев!".

Детали: 226 587 людей вакцинировано против Covid-19 в это вторник: первую дозу вакцины получил 142 141 человек, вторую дозу – 84 446 человек.

Накануне было сделано рекордные за последнее время 193 тысячи прививок

При этом Минздрав поставил регионам как цель делать по 1,5 миллиона прививок против коронавируса в неделю.

С начала прививочной кампании в Украине сделано 14 865 911 прививок, вакцинированы 8 207 903 человека.

Одну дозу вакцины получил 8 207 901 человек, полностью иммунизированы – 6 658 010 человек.

Этому предшествовало: Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области после попадания в "красную зону" карантина вышли в лидеры ковид-прививок первой дозой за сутки среди регионов Украины.

Справка: Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации в Украине можно посмотреть здесь.

Напомним: По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у людей, привитых против Covid-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса "Дельта".

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусздоровьемедицина
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