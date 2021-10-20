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Дерипаска прокоментував обшуки ФБР в будинках своїх родичів в США

Середа, 20 жовтня 2021, 14:15
Дерипаска прокоментував обшуки ФБР в будинках своїх родичів в США
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА ФОТО: GETTY IMAGES

Олігарх Олег Дерипаска вважає, що обшуки ФБР в будинках своїх родичів в США пов'язані з втручанням Росії в президентські вибори 2016 року.

Джерело: Telegram-канал Дерипаски

Пряма мова: "Спостерігаючи за всім, що відбувається в Америці, не перестаю дивуватися якійсь позамежній тупості частини американського істеблішменту, який продовжує з завзяттям розкручувати цю байку про нібито колосальну роль росіян у виборах президента США в 2016-му році...

Хочеться запитати: чи дохера грошей Путіна знайшли вчора в цих занедбаних будинках? Чи вдалося підкріпитися кислим джемом з комор і парою пляшок горілки, вкраденої в кращих традиціях більшовицьких швондерів під час обшуку".

Деталі: За словами Дерипаски, час визнати, що Трамп переміг, не сам: "Йому допомогли ці недотепи з Вашингтона, які так задовбали свій електорат, що він був готовий голосувати за кого завгодно".

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Нагадаємо:

  • Агенти ФБР 19 жовтня прийшли обшукувати будинок російського олігарха Олега Дерипаски в Вашингтоні.
  • З 2018 року російський олігарх Олег Дерипаска разом із трьома компаніями, які перебувають у його власності, перебуває у санкційному списку України.
  • У червні 2021 року Україна ввела економічні санкції проти Дерипаски та інших російських олігархів та бізнесменів.
  • 16 вересня 2021 російські журналісти опублікували розслідування, в якому розповідається, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

Теми: СШАобшуки
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