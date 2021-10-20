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Дерипаска прокомментировал обыски ФБР в домах своих родственников в США

Среда, 20 октября 2021, 14:15
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА ФОТО: GETTY IMAGES

Олигарх Олег Дерипаска считает, что обыски ФБР в домах своих родственников в США связаны с вмешательством России в президентские выборы США в 2016 году.

Источник: Telegram-канал Дерипаски

Прямая речь: "Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году…

Хочется спросить: дохера ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, спизженных в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска".

Детали: По словам Дерипаски, пора признать, что Трамп победил, не сам: "Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно".

Напомним: 

  • Агенты ФБР 19 октября пришли обыскивать дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.
  • С 2018 года российский олигарх Олег Дерипаска вместе с тремя компаниями, которые находятся в его собственности, попали под санкционный список Украины.
  • В июне 2021 года Украина ввела экономические санкции против Дерипаски и других российских олигархов и бизнесменов.
  • 16 сентября российские журналисты опубликовали расследование, в котором рассказывается, что у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова почти 20 лет есть любовница, которая влияет на дела МИДа РФ, а сам чиновник живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

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Темы: СШАобыски
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