Дерипаска прокомментировал обыски ФБР в домах своих родственников в США

Олигарх Олег Дерипаска считает, что обыски ФБР в домах своих родственников в США связаны с вмешательством России в президентские выборы США в 2016 году.

Источник: Telegram-канал Дерипаски

Прямая речь: "Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году…

Хочется спросить: дохера ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, спизженных в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска".

Детали: По словам Дерипаски, пора признать, что Трамп победил, не сам: "Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно".

Напомним:

Агенты ФБР 19 октября пришли обыскивать дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.

С 2018 года российский олигарх Олег Дерипаска вместе с тремя компаниями, которые находятся в его собственности, попали под санкционный список Украины.

В июне 2021 года Украина ввела экономические санкции против Дерипаски и других российских олигархов и бизнесменов.

16 сентября российские журналисты опубликовали расследование, в котором рассказывается, что у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова почти 20 лет есть любовница, которая влияет на дела МИДа РФ, а сам чиновник живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

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