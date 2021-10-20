Київ на порозі "червоної" зони: Хочеш шастать? Вакцинуйся! – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців зробити щеплення проти коронавірусу, оскільки пандемія набирає обертів, ліжка для covid-хворих стрімко заповнюються, і Київ опинився на межі "червоної" зони.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці і в Україні загалом – погіршується щодня. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ – на порозі червоної зони".

Деталі: Мер нагадав, що за минулу добу в Києві понад 1 тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. А переважна більшість із 500 людей, які потрапили в лікарні, – у важкому стані.

Кличко закликав українців зробити щеплення проти covid, адже це "єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень".

Він також зазначив, що 98% госпіталізованих до лікарень – не щеплені. І помирають в абсолютній більшості не вакциновані пацієнти.

"Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів! ​

Пам’ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або – ізоляція!", – підсумував Кличко.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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