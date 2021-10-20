Киев на пороге красной зоны: Хочешь шастать? Вакцинируйся! – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей сделать прививку против коронавируса, поскольку пандемия набирает обороты, койки для covid-больных стремительно заполняются, и Киев оказался на пороге "красной" зоны.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом – ухудшается каждый день. Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев – на пороге красной зоны".

Детали: Мэр напомнил, что за минувшие сутки в Киеве более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. А подавляющее большинство из 500 человек, которые попали в больницы – в тяжелом состоянии.

Кличко призвал украинцев сделать прививки против covid, потому что это "единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений".

Он также отметил, что 98% госпитализированных в больницы – не привиты. И умирают в абсолютном большинстве не вакцинированные пациенты.

"Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов!

Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, либо – изоляция", – подытожил Кличко.

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