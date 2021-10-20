У Києві різкий стрибок хворих і смертей від covid

За добу 19 жовтня у столиці зареєстрували 1023 нових випадки коронавірусу – це найбільша кількість за останні пів року, 29 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1023 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 29 летальних випадків від вірусу: 18 жінок від 53 до 95 років і 11 чоловіків від 52 до 86 років".

Деталі: Серед нових хворих велика кількість дітей: 61 дівчинка від 4 місяців до 17 років і 45 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Також у столиці продовжує зростати кількість госпіталізованих хворих на коронавірус (177 за добу) і госпіталізованих з підозрою на Covid-19 та пневмоніями (329 за добу).

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (200), Дніпровському (169) та в Дарницькому (168) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 246 506 підтверджених випадків коронавірусу, 5 741 хворий помер, подолали вірус загалом 225 096 мешканців столиці (з них 262 за минулу добу).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: