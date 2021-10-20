Суд заочно арестовал Азарова по делу о госизмене
Судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.
Источник: ГБР
Детали: Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России в Крыму были навязаны тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым Азарову накануне подписания.
Премьер, отмечается, понимая последствия для Украины, сознательно согласовал проект документа. Этим Азаров способствовал реализации интересов РФ при согласовании сделки и ее имплементации.
ГБР получило оригиналы документов, свидетельствующих о действиях Азарова в ущерб территориальной целостности Украины, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма Россией.
Это все осуществлялось по сговору с беглым экс-президентом Виктором Януковичем, которому уже сообщили подозрение в этом деле.
Дословно: "Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей предоставит основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования".
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Предыстория:
- В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.
- На рассмотрение парламента ратификация "Харьковских соглашений" было вынесено 27 апреля 2010 года, и это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.
- 11 марта стало известно, что Служба безопасности проверит, была государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 так называемых "Харьковских соглашений".
- УП обнародовала полный перечень этих депутатов, среди которых есть действующие нардепы и политики.