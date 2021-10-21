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Війна на Донбасі: Окупанти стріляли 14 разів, зокрема з забороненої зброї

Четвер, 21 жовтня 2021, 07:35
Війна на Донбасі: Окупанти стріляли 14 разів, зокрема з забороненої зброї
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

20 жовтня окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них тричі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Березового ворог стріляв зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Українські позиції біля Новолуганського ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, в бік Причепилівки – зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як зазначається,  в районі Новоселівки Другої та Верхньоторецька ворог скинув ВОГ-25 (осколковий боєприпас) з безпілотника.

Крім того, на Донеччині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо: Як повідомлялося, внаслідок ворожого вогню український військовослужбовець був поранений. Стан його здоров’я – задовільний.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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