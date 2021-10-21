Война на Донбассе: Оккупанты стреляли 14 раз, в том числе из запрещенного оружия

20 октября оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Березового враг стрелял из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинский позиции у Новолуганского враждебные вооруженные формирования три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, в сторону Причепиловки - из стрелкового оружия.

У Новотошковского огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как отмечается, в районе Новоселовки Второй и Верхнеторецка враг сбросил ВОГ-25 (осколочный боеприпас) с беспилотника.

Кроме того, в Донецкой области пролетел вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Напомним: Как сообщалось, в результате вражеского огня украинский военнослужащий был ранен. Состояние его здоровья - удовлетворительное.