Covid набирає обертів: у Києві за добу 39 смертей і сотні госпіталізацій

За добу 20 жовтня у столиці зареєстрували аж два антирекорди – кількість нових covid-хворих і кількість смертей за добу стали найбільшими з квітня – 1192 нових випадки і 39 жертв коронавірусу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1192 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 39 летальних випадків від вірусу: 20 жінок від 29 до 94 років та 19 чоловіків від 43 до 90 років".

Деталі: Багато нових випадків зафіксували серед дітей – за добу захворіли 64 дівчинки від 1 до 17 років і 38 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (222), Дарницькому (193) та в Дніпровському (128) районах.

Також у Києві продовжує зростати кількість госпіталізацій – за добу поклали в лікарні 193 хворих на коронавірус та 294 людини з підозрою на covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 247 698 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5 780 хворих, подолали вірус загалом 225 328 мешканців міста, з них 232 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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