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Covid набирает обороты: в Киеве за сутки 39 смертей и сотни госпитализаций

Четверг, 21 октября 2021, 10:53
Covid набирает обороты: в Киеве за сутки 39 смертей и сотни госпитализаций
Фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 20 октября в столице зарегистрировали два антирекорда – количество новых covid-больных и количество смертей за сутки стали самыми большими с апреля – 1192 новых случая и 39 жертв коронавируса.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1192 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 39 летальных случаев от вируса: 20 женщин от 29 до 94 лет и 19 мужчин от 43 до 90 лет".

Детали: Много новых случаев зафиксировали среди детей – за сутки заболели 64 девочки от 1 до 17 лет и 38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (222), Дарницком (193) и в Днепровском (128) районах.

Также в Киеве продолжает расти количество госпитализаций – за сутки положили в больницу 193 больных коронавирусом и 294 человека с подозрением на covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 247 698 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5 780 больных, преодолели вирус в общем 225 328 жителей города, из них 232 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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