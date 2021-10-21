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Кличко: Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину

Четвер, 21 жовтня 2021, 12:38
Кличко: Днями Київ потрапить у червону зону карантину
фото: сайт КМДА

У найближчі дні столиця потрапить в "червону" зону карантину через стрімке розповсюдження коронавірусу.

Джерело: Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка

Пряма мова: "Днями Київ потрапить в "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується.

За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років".

Деталі: В п’ятницю 22 жовтня відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, яка ухвалить рішення про запровадження в столиці карантинних обмежень "червоної" зони.

За словами мера, останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень.

Кличко додав, що уже понад 50% ліжок, які підготував Київ для лікування хворих на covid-19, заповнені, а з киснем заповнені більш, як 63%.

Мер зазначив, що 98% госпіталізованих – не щеплені. І 99% летальних випадків – це не вакциновані пацієнти.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда

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Теми: КиївкарантинкоронавірусCovid-2019
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