Кличко: На днях Киев попадет в "красную" зону карантина

В ближайшие дни столица попадет в "красную" зону карантина из-за стремительного распространения коронавируса.

Источник: Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко

Прямая речь: "На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается.

За прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер - от 29 лет".

Детали: В пятницу 22 октября состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение о введении в столице карантина "красной" зоны.

По словам мэра, в последние дни в больницы столицы госпитализируют по пол тысячи больных. И большинство из них пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких.

Кличко добавил, что уже более 50% коек, которые подготовил Киев для лечения больных covid-19, заполнены, а с кислородом заполнены более чем 63%.

Мэр отметил, что 98% госпитализированных - не привиты. И 99% летальных случаев - это не вакцинированные пациенты.

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