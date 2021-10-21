Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін: Глава Пентагону в Києві по суті відкриває Україні двері в НАТО

Четвер, 21 жовтня 2021, 20:03
Володимир Путін, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО - це проблема, яка бентежить РФ, а візит глави Пентагону в Київ - це фактичне "відкриття дверей" для України в Альянс.

Джерело: Путін під час виступу на міжнародному дискусійному клубі "Валдай"

Пряма мова: "Формальне членство в НАТО може і не відбутися, але військове освоєння території України вже триває і це реально створює загрозу для Російської Федерації...

Ось приїхав міністр оборони (США до Києва - ред.), який по суті відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяву потрібно і можна саме так трактувати. Ніхто не говорить: "Ні"...

Це не гарантія безпеки для Росії - це просто розмови на задану тему і, звичайно, нас це турбує...

Що стосується баз, я знаю відповідне конституційне положення України, але навчальні центри ніхто не забороняє мати. А під маркою "навчальних центрів" можна все, що завгодно занести.

Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам з цим тоді робити? Не ми ж туди ліземо зі своїми ракетами, нам під ніс їх засовують. Звичайно, це проблема".

Деталі: За його словами, наслідки розширення НАТО військово-стратегічні.

Зокрема, він поскаржився, що "у Польщі і Румунії встановили системи протиракетної оборони, на які можна встановити "томагавки" (ударні системи)".

Президент Росії також заявив, що ніхто не відреагував на заяву Кремля, що РФ не буде встановлювати в Європі подібних ракет, навіть якщо їм вдасться такі виготовити.  

Крім того, Путін обурився, що в Україні намагаються судити його кума і нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука: "За що? За його відкриту політичну позицію?"

Що передувало: 19 жовтня в Україні з офіційним візитом перебував міністр оборони США Ллойд Остін.

Глава Пентагону запевнив, що США будуть підтримувати оборонну реформу в Україні доки вона не досягне критеріїв членства в НАТО.

За його словами, жодна третя країна не має права вето на вступ України до НАТО. Ллойд Остін закликав Росію припинити війну на Донбасі та зупинити кібератаки проти союзників.

Передісторія:

Альона Мазуренко, УП
Теми: НАТОПутінРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією

Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу

фотоТретя партія військової допомоги від США прибула в Україну

Новини 22 жовтня: пік епідемії коронавірусу, Україна в "зеленому" списку

"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок

Зеленський заявив про "газову агресію" Росії, просить ЄС діяти разом з Україною

Усі новини...
НАТО
НАТО ухвалить нову стратегію захисту від потенційного нападу РФ на кількох напрямках
Генсек НАТО прокоментував закриття Росією своє місії при Альянсі
Міністр оборони США пообіцяв допомогти Україні стати достойною НАТО
Останні новини
03:37
Туніс запроваджує паспорти вакцинації
02:40
Військова допомога від США: Україна отримала комплекси Javelin
01:43
На кордоні з Білоруссю польські прикордонники знайшли тіло чоловіка
00:36
МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією
23:57
Шефір: Водій після замаху досі не встає
23:38
Мальта закрила в’їзд для туристів з України
23:23
Подруга бойовиків Чичеріна проведе концерт під офісом ОБСЄ в Донецьку
22:54
Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу
22:41
У ТСК щодо "вагнерівців" є запитання до Тарана – Безугла
22:08
Новини економіки: рішення РНБО щодо газу, імпорт електроенергії з РФ
Усі новини...