Путін: Глава Пентагону в Києві по суті відкриває Україні двері в НАТО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО - це проблема, яка бентежить РФ, а візит глави Пентагону в Київ - це фактичне "відкриття дверей" для України в Альянс.

Джерело: Путін під час виступу на міжнародному дискусійному клубі "Валдай"

Пряма мова: "Формальне членство в НАТО може і не відбутися, але військове освоєння території України вже триває і це реально створює загрозу для Російської Федерації...

Ось приїхав міністр оборони (США до Києва - ред.), який по суті відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяву потрібно і можна саме так трактувати. Ніхто не говорить: "Ні"...

Це не гарантія безпеки для Росії - це просто розмови на задану тему і, звичайно, нас це турбує...

Що стосується баз, я знаю відповідне конституційне положення України, але навчальні центри ніхто не забороняє мати. А під маркою "навчальних центрів" можна все, що завгодно занести.

Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам з цим тоді робити? Не ми ж туди ліземо зі своїми ракетами, нам під ніс їх засовують. Звичайно, це проблема".

Деталі: За його словами, наслідки розширення НАТО військово-стратегічні.

Зокрема, він поскаржився, що "у Польщі і Румунії встановили системи протиракетної оборони, на які можна встановити "томагавки" (ударні системи)".

Президент Росії також заявив, що ніхто не відреагував на заяву Кремля, що РФ не буде встановлювати в Європі подібних ракет, навіть якщо їм вдасться такі виготовити.

Крім того, Путін обурився, що в Україні намагаються судити його кума і нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука: "За що? За його відкриту політичну позицію?"

Що передувало: 19 жовтня в Україні з офіційним візитом перебував міністр оборони США Ллойд Остін.

Глава Пентагону запевнив, що США будуть підтримувати оборонну реформу в Україні доки вона не досягне критеріїв членства в НАТО.

За його словами, жодна третя країна не має права вето на вступ України до НАТО. Ллойд Остін закликав Росію припинити війну на Донбасі та зупинити кібератаки проти союзників.

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