Путин: Глава Пентагона в Киеве по сути открывает двери Украине в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО - это проблема, а визит главы Пентагона в Киев - это фактическое открытие дверей для Украины в Альянс.

Источник: Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай"

Прямая речь: "Формальное членство в НАТО может и не состоятся, но военное освоение территории Украины уже идет и это реально создает угрозу для Российской Федерации. Мы отдаем себе в этом отчет...

Вот приехал министр обороны (США в Киев - ред.), который по сути открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать. Никто не говорит: "Нет"...

Это не гарантия безопасности для России - это просто разговоры на заданую тему и, конечно, нас это беспокоит...

Что касается баз, я знаю соответствующее конституционное положение Украины, но учебные центры никто не запрещает иметь. А под маркой "учебных центров" можно все, что угодно занести.

Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам с этим тогда делать? Не мы же туда лезем со своими ракетами, нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема".

Детали: По его словам, последствия расширения НАТО военно-стратегические.

В частности, он пожаловался, что "в Польше и Румынии установили системы противоракетной обороны, на которые можно установить "томагавки" (ударные системы)".

Президент России также заявил, что никто не отреагировал на заявление Кремля, что РФ не будет устанавливать в Европе подобных ракет, даже если им удастся такие изготовить.

Кроме того, Путин возмутился, что в Украине пытаются судить его кума и нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука: "За что? За его открытую политическую позицию?"

Что предшествовало: 19 октября в Украине с официальным визитом находился министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона заверил, что США будут поддерживать оборонную реформу в Украине пока она не достигнет критериев членства в НАТО.

По его словам, ни одна третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. Ллойд Остин призвал Россию прекратить войну на Донбассе и остановить кибератаки против союзников.

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