Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин: Глава Пентагона в Киеве по сути открывает двери Украине в НАТО

Четверг, 21 октября 2021, 20:03
Путин: Глава Пентагона в Киеве по сути открывает двери Украине в НАТО
Владимир Путин, ФОТО GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО - это проблема, а визит главы Пентагона в Киев - это фактическое открытие дверей для Украины в Альянс.

Источник: Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай"

Прямая речь: "Формальное членство в НАТО может и не состоятся, но военное освоение территории Украины уже идет и это реально создает угрозу для Российской Федерации. Мы отдаем себе в этом отчет...

Вот приехал министр обороны (США в Киев - ред.), который по сути открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать. Никто не говорит: "Нет"...

Это не гарантия безопасности для России - это просто разговоры на заданую тему и, конечно, нас это беспокоит...

Что касается баз, я знаю соответствующее конституционное положение Украины, но учебные центры никто не запрещает иметь. А под маркой "учебных центров" можно все, что угодно занести.

Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам с этим тогда делать? Не мы же туда лезем со своими ракетами, нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема".

Детали: По его словам, последствия расширения НАТО военно-стратегические.

В частности, он пожаловался, что "в Польше и Румынии установили системы противоракетной обороны, на которые можно установить "томагавки" (ударные системы)".

Президент России также заявил, что никто не отреагировал на заявление Кремля, что РФ не будет устанавливать в Европе подобных ракет, даже если им удастся такие изготовить.

Кроме того, Путин возмутился, что в Украине пытаются судить его кума и нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука: "За что? За его открытую политическую позицию?"

Что предшествовало: 19 октября в Украине с официальным визитом находился министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона заверил, что США будут поддерживать оборонную реформу в Украине пока она не достигнет критериев членства в НАТО.

По его словам, ни одна третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. Ллойд Остин призвал Россию прекратить войну на Донбассе и остановить кибератаки против союзников.

Предыстория: 

  • 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО – это наихудший сценарий для России. 
  •  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на это отметил, что Украину не интересует мнение России о вступлении в НАТО.

Алена Мазуренко, УП
Темы: НАТОПутинРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
НАТО
Генсек НАТО отреагировал на отказ РФ от "зерновой сделки"
War Speeches. Россия не в восторге от результатов Вильнюсского саммита и хочет гарантий своей безопасности
Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, это не подлежит обсуждению
Последние новости
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
Все новости...
Реклама: