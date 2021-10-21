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Перевізники у Києві страйкують через нові правила перевірки пасажирів на ковід - Укрпас

Четвер, 21 жовтня 2021, 20:07
Фото: Ельдар Сарахман

Компанія "Укрпас" заявляє, що в Києві та Київській області водії автобусів масово відмовляються здійснювати міжрегіональні рейси через нові правила контролю за COVID-19.

Джерело: видання Liga.net, яке цитує директора "Укрпас" Максима Скляренка

Пряма мова Скляренка: "Перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція буде штрафувати водіїв. У результаті ми отримуємо те, проти чого боролися з моменту заснування компанії Укрпас – перевізники повертаються до "тіньових перевезень"

Деталі: 21 жовтня в Києві пасажири міжрегіональних рейсів масово не змогли скористатися транспортом, бо водії "Укрпасу" відмовляються виходити на роботу. Вони страйкують через нові правила контролю за захворюваністю COVID-19 серед пасажирів.

У керівництві "Укрпасу" повідомили журналістам, що відмовились здійснювати перевезення 45% маршрутників. 

Зокрема, пасажири не змогли поїхати до Кривого Рогу, Миколаївки, Рівного, Харкова, Кам'янець-Подільського, Умані, Одеси, Білгород-Дністровського, Новгород-Сіверського та інших міст.

В "Укрпасі" повідомили, що для зручності на території Центрального автовокзалу в Києві розгорнули пункти для експрес-тестування на COVID-19.

Довідково: Укрпас – онлайн-сервіс із продажу квитків на автобусні рейси з Києва та Київської області.

Що цьому передувало:

  • 21 жовтня набули чинності нові правила пасажирських перевезень між різними областями: для поїздки треба мати сертифікат про вакцинацію чи негативний результат тестування на COVID-19. Їх ухвалили на урядовому засіданні 11 жовтня.
  • В "Укрзалізниці" у четвер не пустили перших пасажирів без потрібних документів.

Теми: транспортКиїв


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