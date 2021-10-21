Перевозчики в Киеве бастуют из-за новых правил проверки пассажиров на ковид – Укрпас
Компания "Укрпас" заявляет, что в Киеве и Киевской области водители автобусов массово отказываются осуществлять межрегиональные рейсы из-за новых правил контроля за COVID-19.
Источник: издание Liga.net, которое ссылается на директора "Укрпас" Максима Скляренко
Прямая речь Скляренко: "Перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании Укрпас - перевозчики возвращаются к "теневым перевозкам"
Подробности: 21 октября в Киеве пассажиры межрегиональных рейсов массово не смогли воспользоваться транспортом, потому что водители "Укрпаса" отказываются выходить на работу. Они бастуют из-за новых правил контроля за заболеваемостью COVID-19 среди пассажиров.
В руководстве "Укрпас" сообщили журналистам, что отказались осуществлять перевозки 45% маршрутчиков.
В частности, пассажиры не смогли поехать в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.
В "Укрпасе" сообщили, что для удобства на территории Центрального автовокзала в Киеве развернули пункты для экспресс-тестирование на COVID-19.
Справка: Укрпас - онлайн-сервис по продаже билетов на автобусные рейсы из Киева и Киевской области.
Что этому предшествовало:
- 21 октября вступили в силу новые правила пассажирских перевозок между разными областями: для поездки необходимо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Их приняли на правительственном заседании 11 октября.
- В "Укрзализныце" в четверг не пустили первых пассажиров без необходимых документов.