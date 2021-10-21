Перевозчики в Киеве бастуют из-за новых правил проверки пассажиров на ковид – Укрпас

Компания "Укрпас" заявляет, что в Киеве и Киевской области водители автобусов массово отказываются осуществлять межрегиональные рейсы из-за новых правил контроля за COVID-19.

Источник: издание Liga.net, которое ссылается на директора "Укрпас" Максима Скляренко

Прямая речь Скляренко: "Перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании Укрпас - перевозчики возвращаются к "теневым перевозкам"

Подробности: 21 октября в Киеве пассажиры межрегиональных рейсов массово не смогли воспользоваться транспортом, потому что водители "Укрпаса" отказываются выходить на работу. Они бастуют из-за новых правил контроля за заболеваемостью COVID-19 среди пассажиров.

В руководстве "Укрпас" сообщили журналистам, что отказались осуществлять перевозки 45% маршрутчиков.

В частности, пассажиры не смогли поехать в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

В "Укрпасе" сообщили, что для удобства на территории Центрального автовокзала в Киеве развернули пункты для экспресс-тестирование на COVID-19.

Справка: Укрпас - онлайн-сервис по продаже билетов на автобусные рейсы из Киева и Киевской области.

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