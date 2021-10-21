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Путін не розуміє, чому Медведчука в Україні звинувачують у держзраді

Четвер, 21 жовтня 2021, 21:30
Путін не розуміє, чому Медведчука в Україні звинувачують у держзраді
Медведчук і Путін фото: getty images

Президент Росії Володимир Путін обурився, що в Україні відкрили справу про державну зраду його кума нардепа "ОПЗЖ" і опозиційного політика Віктора Медведчука.

Джерело: Путін під час виступу на міжнародному дискусійному клубі "Валдай"

Пряма мова: "Ви згадали зараз Віктора Медведчука, його намагаються зараз притягти до відповідальності за державну зраду, за що? Він вкрав якісь секрети і таємно їх передав? Ні. А за що? За його відкриту політичну позицію, спрямовану на стабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні і на вибудовування відносин з сусідами, з якими відносини вкрай важливі для самої України.

Що турбує? Що цим людям голову не дають підняти, когось просто вбивають прямо на вулицях, а когось ізолюють".

Деталі: Крім того, за словами Путіна, українці "бояться відповідати на соціологічні опитування".

Президент РФ вважає, що Україною керує "невелика група людей, яка привласнила собі лаври переможців у боротьбі за незалежність". Він також заявив, що це люди "крайніх політичних поглядів".

Лідер країни-окупанта також заявив, що "українському народові не дають сформувати такі органи влади, які б відповідали інтересам українського народу".

Передісторія: 

  • 8 жовтня за матеріалами СБУ народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації через постачання вугілля з ОРДЛО.
  • 11 жовтня правоохоронці вручили Медведчуку клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.
  • Суддя Печерського районного суду відправила кума Путіна нардепа Віктора Медведчука під домашній арешт до 7 грудня. Йому заборонено цілодобово покидати квартиру в Києві. Це другий домашній арешт куму Путіна. Прокуратура планує оскаржувати це рішення.
  • 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт у справі про розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.  

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінМедведчукдержзрадаУкраїнаРосія
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