Путін не розуміє, чому Медведчука в Україні звинувачують у держзраді
Президент Росії Володимир Путін обурився, що в Україні відкрили справу про державну зраду його кума нардепа "ОПЗЖ" і опозиційного політика Віктора Медведчука.
Джерело: Путін під час виступу на міжнародному дискусійному клубі "Валдай"
Пряма мова: "Ви згадали зараз Віктора Медведчука, його намагаються зараз притягти до відповідальності за державну зраду, за що? Він вкрав якісь секрети і таємно їх передав? Ні. А за що? За його відкриту політичну позицію, спрямовану на стабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні і на вибудовування відносин з сусідами, з якими відносини вкрай важливі для самої України.
Що турбує? Що цим людям голову не дають підняти, когось просто вбивають прямо на вулицях, а когось ізолюють".
Деталі: Крім того, за словами Путіна, українці "бояться відповідати на соціологічні опитування".
Президент РФ вважає, що Україною керує "невелика група людей, яка привласнила собі лаври переможців у боротьбі за незалежність". Він також заявив, що це люди "крайніх політичних поглядів".
Лідер країни-окупанта також заявив, що "українському народові не дають сформувати такі органи влади, які б відповідали інтересам українського народу".
Передісторія:
- 8 жовтня за матеріалами СБУ народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації через постачання вугілля з ОРДЛО.
- 11 жовтня правоохоронці вручили Медведчуку клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.
- Суддя Печерського районного суду відправила кума Путіна нардепа Віктора Медведчука під домашній арешт до 7 грудня. Йому заборонено цілодобово покидати квартиру в Києві. Це другий домашній арешт куму Путіна. Прокуратура планує оскаржувати це рішення.
- 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт у справі про розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.