Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин не понимает, почему Медведчука в Украине обвиняют в госизмене

Четверг, 21 октября 2021, 21:30
Медведчук и Путин фото: getty images

Президент России Владимир Путин возмутился, что в Украине открыли дело о государственной измене его кума нардепа "ОПЗЖ" и оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Источник: Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай"

Прямая речь: "Вы упомянули сейчас Виктора Медведчука, его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену, за что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины.

Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют".

Детали: Кроме того, по словам Путина, украинцы "боятся отвечать на социологические опросы".

Президент РФ считает, что Украиной руководит "небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость". Он также заявил, что это люди "крайних политических взглядов".

Лидер страны-оккупанта также заявил, что "украинскому народу не дают сформировать такие органы власти, которые бы отвечали интересам украинского народа".

Предыстория:

  • 8 октября по материалам СБУ Медведчуку объявили новое подозрение — о государственной измене и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с ОРДЛО.
  • 11 октября правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд гривен. 
  • Судья Печерского районного суда отправила кума Путина нардепа Виктора Медведчука под домашний арест до 7 декабря. Ему запрещено круглосуточно покидать квартиру в Киеве. Это уже второй домашний арест куму Путина. Прокуратура планирует обжаловать это решение.
  • 11 мая Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПутинМедведчукгосизменаУкраинаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

МЗ согласовало увеличение перечня профессий с обязательной ковид-вакцинацией

Кулеба назвал единственный способ нарушить монополию Кремля на поставки газа

фотоТретья партия военной помощи от США прибыла в Украину

Новости 22 октября: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке

"Не могу передать, как я шокирован": Болдуин прокомментировал несчастный случай

Зеленский заявил о "газовой агрессии" России, просит ЕС действовать вместе с Украиной

Все новости...
Путин
Путин: Глава Пентагона в Киеве по сути открывает двери Украине в НАТО
Путин не поедет на климатическую конференцию в Глазго, на которой будет Зеленский
Канадский полиглот Стив Кауфман: Зеленский кажется более серьезным, чем Порошенко
Последние новости
04:45
Во время авиаудара США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"
03:37
Тунис вводит паспорта вакцинации
02:40
Военная помощь от США: Украина получила комплексы Javelin
01:43
На границе с Беларусью польские пограничники нашли тело мужчины
00:36
МЗ согласовало увеличение перечня профессий с обязательной ковид-вакцинацией
23:57
Шефир: Водитель после покушения до сих пор не встает
23:38
Мальта закрыла въезд для туристов из Украины
23:23
Подруга боевиков Чичерина проведет концерт под офисом ОБСЕ в Донецке
22:54
Кулеба назвал единственный способ нарушить монополию Кремля на поставки газа
22:41
У ТСК по "вагнеровцам" есть вопросы к Тарану - Безуглая
Все новости...