Путин не понимает, почему Медведчука в Украине обвиняют в госизмене
Президент России Владимир Путин возмутился, что в Украине открыли дело о государственной измене его кума нардепа "ОПЗЖ" и оппозиционного политика Виктора Медведчука.
Источник: Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай"
Прямая речь: "Вы упомянули сейчас Виктора Медведчука, его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену, за что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины.
Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют".
Детали: Кроме того, по словам Путина, украинцы "боятся отвечать на социологические опросы".
Президент РФ считает, что Украиной руководит "небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость". Он также заявил, что это люди "крайних политических взглядов".
Лидер страны-оккупанта также заявил, что "украинскому народу не дают сформировать такие органы власти, которые бы отвечали интересам украинского народа".
Предыстория:
- 8 октября по материалам СБУ Медведчуку объявили новое подозрение — о государственной измене и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с ОРДЛО.
- 11 октября правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд гривен.
- Судья Печерского районного суда отправила кума Путина нардепа Виктора Медведчука под домашний арест до 7 декабря. Ему запрещено круглосуточно покидать квартиру в Киеве. Это уже второй домашний арест куму Путина. Прокуратура планирует обжаловать это решение.
- 11 мая Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест.