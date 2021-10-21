Путин не понимает, почему Медведчука в Украине обвиняют в госизмене

Президент России Владимир Путин возмутился, что в Украине открыли дело о государственной измене его кума нардепа "ОПЗЖ" и оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Источник: Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай"

Прямая речь: "Вы упомянули сейчас Виктора Медведчука, его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену, за что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины.

Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют".

Детали: Кроме того, по словам Путина, украинцы "боятся отвечать на социологические опросы".

Президент РФ считает, что Украиной руководит "небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость". Он также заявил, что это люди "крайних политических взглядов".

Лидер страны-оккупанта также заявил, что "украинскому народу не дают сформировать такие органы власти, которые бы отвечали интересам украинского народа".

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