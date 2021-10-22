Лідер банди Гаїті погрожує вбити викрадених місіонерів
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 06:24
Вілсон Джозеф, лідер гаїтянської банди "400 мавозо", яка утримує 17 місіонерів, пригрозив убити їх, якщо його вимоги не будуть виконані.
Джерело: The Guardian
Пряма мова: "Я клянуся громом, що якщо я не отримаю те, про що прошу, я влучу в голови цих американців".
Деталі: Джозеф також погрожував прем'єр-міністру Гаїті Аріелю Генрі і шефу національної поліції Гаїті Леону Шарлю, коли він виступав перед трунами, в яких, як видно, перебували кілька членів його банди, які були недавно вбиті. Джозеф сказав, що "плаче водою, але змусить плакати кров'ю".
Передісторія:
- 17 жовтня стало відомо, що банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей. До числа викрадених належать п'ятеро дітей, в тому числі восьмимісячна дитина.
- Були викрадені 16 американців та 1 канадець.
- Група була на Гаїті, щоб відвідати дитячий будинок.
- Місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту.
- За кожного з місіонерів вимагають викуп – мільйон доларів.