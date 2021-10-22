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Лідер банди Гаїті погрожує вбити викрадених місіонерів

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 06:24
Лідер банди Гаїті погрожує вбити викрадених місіонерів
HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images

Вілсон Джозеф, лідер гаїтянської банди "400 мавозо", яка утримує 17 місіонерів, пригрозив убити їх, якщо його вимоги не будуть виконані.

Джерело: The Guardian

Пряма мова: "Я клянуся громом, що якщо я не отримаю те, про що прошу, я влучу в голови цих американців".

Деталі: Джозеф також погрожував прем'єр-міністру Гаїті Аріелю Генрі і шефу національної поліції Гаїті Леону Шарлю, коли він виступав перед трунами, в яких, як видно, перебували кілька членів його банди, які були недавно вбиті. Джозеф сказав, що "плаче водою, але змусить плакати кров'ю".

Передісторія:

  • 17 жовтня стало відомо, що банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей. До числа викрадених належать п'ятеро дітей, в тому числі восьмимісячна дитина.
  • Були викрадені 16 американців та 1 канадець.
  • Група була на Гаїті, щоб відвідати дитячий будинок.
  • Місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту.
  • За кожного з місіонерів вимагають викуп – мільйон доларів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивство
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