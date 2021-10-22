Лідер банди Гаїті погрожує вбити викрадених місіонерів

Вілсон Джозеф, лідер гаїтянської банди "400 мавозо", яка утримує 17 місіонерів, пригрозив убити їх, якщо його вимоги не будуть виконані.

Джерело: The Guardian

Пряма мова: "Я клянуся громом, що якщо я не отримаю те, про що прошу, я влучу в голови цих американців".

Деталі: Джозеф також погрожував прем'єр-міністру Гаїті Аріелю Генрі і шефу національної поліції Гаїті Леону Шарлю, коли він виступав перед трунами, в яких, як видно, перебували кілька членів його банди, які були недавно вбиті. Джозеф сказав, що "плаче водою, але змусить плакати кров'ю".

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