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Лидер банды Гаити угрожает убить похищенных миссионеров

Пятница, 22 октября 2021, 06:24
HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images

Уилсон Джозеф, лидер гаитянской банды "400 мавозо", которая удерживает 17 миссионеров, пригрозил убить их, если его требования не будут выполнены.

Источник: The Guardian

Прямая речь: "Я клянусь громом, что если я не получу то, о чем прошу, я попаду в головы этих американцев".

Детали: Джозеф также угрожал премьер-министру Гаити Ариэлю Генри и шефу национальной полиции Гаити Леону Шарлю, когда он выступал перед гробами, в которых, по всей видимости, находились несколько членов его банды, которые были недавно убиты. Джозеф сказал, что "плачет водой, но заставит плакать кровью".

Предыстория:

  • 17 октября стало известно, что банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей. К числу похищенных принадлежат пятеро детей, в том числе восьмимесячный ребенок.
  • Были похищены 16 американцев и 1 канадец.
  • Группа была на Гаити, чтобы навестить детский дом.
  • Миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт.
  • За каждого из миссионеров требуют выкуп - миллион долларов.

Темы: убийство
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