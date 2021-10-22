Лидер банды Гаити угрожает убить похищенных миссионеров
Пятница, 22 октября 2021, 06:24
Уилсон Джозеф, лидер гаитянской банды "400 мавозо", которая удерживает 17 миссионеров, пригрозил убить их, если его требования не будут выполнены.
Источник: The Guardian
Прямая речь: "Я клянусь громом, что если я не получу то, о чем прошу, я попаду в головы этих американцев".
Детали: Джозеф также угрожал премьер-министру Гаити Ариэлю Генри и шефу национальной полиции Гаити Леону Шарлю, когда он выступал перед гробами, в которых, по всей видимости, находились несколько членов его банды, которые были недавно убиты. Джозеф сказал, что "плачет водой, но заставит плакать кровью".
Предыстория:
- 17 октября стало известно, что банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей. К числу похищенных принадлежат пятеро детей, в том числе восьмимесячный ребенок.
- Были похищены 16 американцев и 1 канадец.
- Группа была на Гаити, чтобы навестить детский дом.
- Миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт.
- За каждого из миссионеров требуют выкуп - миллион долларов.