Лидер банды Гаити угрожает убить похищенных миссионеров

Уилсон Джозеф, лидер гаитянской банды "400 мавозо", которая удерживает 17 миссионеров, пригрозил убить их, если его требования не будут выполнены.

Источник: The Guardian

Прямая речь: "Я клянусь громом, что если я не получу то, о чем прошу, я попаду в головы этих американцев".

Детали: Джозеф также угрожал премьер-министру Гаити Ариэлю Генри и шефу национальной полиции Гаити Леону Шарлю, когда он выступал перед гробами, в которых, по всей видимости, находились несколько членов его банды, которые были недавно убиты. Джозеф сказал, что "плачет водой, но заставит плакать кровью".

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