Корнієнко: Давайте не маніпулювати, що партія "ЄС" випереджає "Слугу народу"

Голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко не думає, що партія "Європейська солідарність" і політична сила президента Володимира Зеленського справді зрівнялися у рейтингу.

Джерело: Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту

Пряма мова: "На 0,2% випереджає, так? У межах похибки 2,7%. Картину (реальну – ред.) ви побачите 30 жовтня, точніше 31-го - 1-го, як кандидати від "Європейської солідарності" набирають у межах 10% на обох округах.

У нас є опитування – вони є публічні, є в нас закриті. Паралельно з цими опитування проводилися партійні опитування на цих же округах.

Я вибачаюся, Черкаська область… Давайте у Херсонській області не будемо робити над "Європейською солідарністю" досліди, а от Черкаська область – це серце України, патріотичний електорат, там немає 15% і близько в "Європейської солідарності". Це те, що ми бачимо по своїх опитуваннях...

У межах похибки 2,7% говорити про те, що хтось когось випереджає – навіть я би не став говорити, що "Слуга народу" випереджає наступну партію, тому що між нами є менше 2,7%. Давайте будемо говорити прямо про цифри, а не маніпулювати, що "Європейська солідарність" випереджає "Слугу народу" на 0,2%".

Деталі: Корнієнко висловив переконання, що незабаром будуть інші опитування, бо не лише КМІС робить такі дослідження, – і там дані про рейтинг партій можуть відрізнятися.

Цьому передувало: Останнє опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 15-18 жовтня, показало, що якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то "Європейська солідарність" могла б отримати 15,7% голосів виборців, а "Слуга народу" – 15,5%.

При цьому на результат може впливати похибка вибірки: для показників, близьких до 12%, вона не перевищує 2,1% (загалом 3,2% – для показників, близьких до 50%; 2,7% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 12%; 1,4% – для показників, близьких до 5%).