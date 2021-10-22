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Корниенко: Давайте не манипулировать, что партия "ЕС" опережает "Слугу народа"

Пятница, 22 октября 2021, 12:51
Корниенко: Давайте не манипулировать, что партия ЕС опережает Слугу народа
Александр Корниенко, фото Дмитрия Ларина, УП

Глава партии "Слуга народа" и первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко не думает, что партия "Европейская солидарность" и политическая сила президента Владимира Зеленского действительно сравнялись в рейтинге.

Источник: Корниенко журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "На 0,2% опережает, да? В пределах погрешности 2,7%. Картину (реальную – ред.) вы увидите 30 октября, точнее 31-го – 1-го, как кандидаты от "Европейской солидарности" набирают в пределах 10% в обоих округах.

У нас есть опросы – они публичные, есть у нас закрытые. Параллельно с этими опросами проводились партийные опросы на этих же округах.

Простите, Черкасская область... Давайте в Херсонской области не будем проводить над "Европейской солидарностью" опыты, а вот Черкасская область – это сердце Украины, патриотический электорат, там нет 15% и близко у "Европейской солидарности". Это то, что мы видим по своим опросам...

В пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает – даже я бы не стал говорить, что "Слуга народа" опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "Слугу народа" на 0,2%".

Детали: Корниенко убежден, что вскоре будут другие опросы, потому что не только КМИС делает такие исследования, – и там данные о рейтинге партий могут отличаться.

Этому предшествовало: Последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 15-18 октября, показал, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то "Европейская солидарность" могла бы получить 15,7% голосов избирателей, а "Слуга народа" – 15,5%.

При этом на результат может влиять погрешность выборки: для показателей, близких к 12%, она не превышает 2,1% (в целом 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1 % – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%).

Украинская правда

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Темы: Александр Корниенко Слуга народасоциологияЕвропейская солидарностьВерховная Рада
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