Вакциновані 2 дозами зможуть вільно пересуватися і жити звичним життям – КМДА

Столичні жителі, які мають covid-сертифікат про дві дози вакцини, зможуть жити звичним життям після можливого ведення "червоного" рівня епіднебезпеки у Києві, обмеження стосуватимуться лише невакцинованих.

Джерело: заступниця голови КМДА Ганна Старостенко на пресконференції 22 жовтня

Пряма мова Старостенко: "Майбутні обмеження, які будуть стосуватися "червоної" зони, в першу чергу будуть стосуватися невакцинованих. Вакциновані – ті хто має дві дози, хто має сертифікат – зможуть вільно пересуватися, жити звичним життям, користуватися всіма вигодами, спілкуватися з людьми як і зазвичай".

Деталі: Чиновниця закликала жителів зробити щеплення проти коронавірусу, додавши, що у Києві є достатня кількість різних вакцин.

Старостенко також заявила, що у столиці зростає кількість госпіталізацій хворих на covid, а ліжка з підведеним киснем в середньому заповнені на 65%.

Раніше повідомлялося, що Київська адміністрація розглядає можливість переведення шкіл на дистанційне навчання, або запровадження додаткових канікул, а також введення обмежень на перевезення пасажирів та роботу різних закладів у столиці у випадку переходу міста у "червону" зону.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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