Вакцинированные 2 дозами смогут свободно передвигаться и жить обычной жизнью – КГГА
Столичные жители, которые имеют covid-сертификат о двух дозах вакцины, смогут жить обычной жизнью после возможного ведения "красного" уровня эпидопасности в Киеве, ограничения будут касаться только невакцинированных.
Источник: заместитель председателя КГГА Анна Старостенко на пресс-конференции 22 октября
Прямая речь Старостенко: "Будущие ограничения, которые будут касаться "красной" зоны, в первую очередь будут касаться невакцинированных. Вакцинированные – те кто имеет две дозы, кто имеет сертификат – смогут свободно передвигаться, жить обычной жизнью, пользоваться всеми выгодами, общаться с людьми как обычно".
Детали: Чиновница призвала жителей сделать прививку против коронавируса, добавив, что в Киеве есть достаточное количество различных вакцин.
Старостенко также заявила, что в столице растет количество госпитализаций больных covid, а кровати с подведенным кислородом в среднем заполнены на 65%.
Ранее сообщалось, что Киевская администрация рассматривает возможность перевода школ на дистанционное обучение, или введения дополнительных каникул, а также введение ограничений на перевозки пассажиров и работу различных заведений в столице в случае перехода города в "красную" зону.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- В Киеве растет количество новых больных и смертей от коронавируса – за сутки 21 октября зафиксировали 1323 новых случая covid-19 и 44 смерти от вируса – это самые высокие цифры с конца апреля.