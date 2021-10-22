Вакцинированные 2 дозами смогут свободно передвигаться и жить обычной жизнью – КГГА

Столичные жители, которые имеют covid-сертификат о двух дозах вакцины, смогут жить обычной жизнью после возможного ведения "красного" уровня эпидопасности в Киеве, ограничения будут касаться только невакцинированных.

Источник: заместитель председателя КГГА Анна Старостенко на пресс-конференции 22 октября

Прямая речь Старостенко: "Будущие ограничения, которые будут касаться "красной" зоны, в первую очередь будут касаться невакцинированных. Вакцинированные – те кто имеет две дозы, кто имеет сертификат – смогут свободно передвигаться, жить обычной жизнью, пользоваться всеми выгодами, общаться с людьми как обычно".

Детали: Чиновница призвала жителей сделать прививку против коронавируса, добавив, что в Киеве есть достаточное количество различных вакцин.

Старостенко также заявила, что в столице растет количество госпитализаций больных covid, а кровати с подведенным кислородом в среднем заполнены на 65%.

Ранее сообщалось, что Киевская администрация рассматривает возможность перевода школ на дистанционное обучение, или введения дополнительных каникул, а также введение ограничений на перевозки пассажиров и работу различных заведений в столице в случае перехода города в "красную" зону.

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