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Арахамія стверджує, що Зеленський уже визначився з новим міністром оборони

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 18:08

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова Арахамії: "Претенденти на посаду міністра оборони вже є, а також є остаточне рішення президента, але я не можу його поки озвучувати".

Деталі: Арахамія заявив, що питання про відставку чинного міністра Тарана можуть розглянути за два-три тижні.

Також він ані підтвердив, ані спростував чутки про призначення народної депутатки Ірини Верещук на посаду міністра оборони, зазначивши, що "ми за рівність усіх громадян".

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Що цьому передувало:

  • У жовтні Верещук заявила, що готова очолити Міноборони, адже "хтось повинен це робити"
  • Профільний комітет Верховної Ради та експерти звинувачують Тарана та керівництво Міноборони в провалі оборонного замовлення.
  • У вересні співрозмовники "Української правди" у владних колах говорили, що Тарана звільнять з посади.

Теми: ЗеленськийМіноборони


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