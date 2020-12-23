У Раді висловили невдоволення міністром оборони і направили листа Зеленському – Рахманін
На думку голови фракції "Голос" Сергія Рахманіна, президент мав би звільнити міністра оборони Андрія Тарана через провальну роботу міністерства.
Джерело: стаття УП "Сергій Рахманін: Не думаю, що Порошенко може повернутися. Так само не бачу, як Зеленський зможе переобратися"
Пряма мова: "Кілька днів тому за підписом голови комітету, в якому є представники всіх фракцій і в якому більшість від "Слуги народу", було відправлено лист на верховного головнокомандувача, де комітет визнав роботу профільного міністра незадовільною.
Це означало би, що президент мав би внести подання на звільнення його з посади. Тому що все, що можна провалити, міністр провалив".
Деталі: За словами Рахманіна, Таран провалив абсолютно все, а президент Зеленський "не в змозі оцінити, що відбувається".
Рахманін мав на увазі комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Тим часом, голова комітету Олександр Завітневич, спростував інформацію, яку озвучив Рахманін.
У Міноборони повідомили, що члени комітету взяли участь у засіданні колегії міністерства.
Нагадаємо:
- У кінці листопада Рахманін заявив, що партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана.
- У партії зазначали, що Таран несе персональну політичну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року.
- Джерела УП розповідали, що в Офісі президента подумують одночасно звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, але глава МВС Арсен Аваков проти.
- 12 листопада секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що міністерство оборони зриває виконання оборонного замовлення.