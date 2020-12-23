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У Раді висловили невдоволення міністром оборони і направили листа Зеленському – Рахманін

Середа, 23 грудня 2020, 12:00
У Раді висловили невдоволення міністром оборони і направили листа Зеленському – Рахманін

На думку голови фракції "Голос" Сергія Рахманіна, президент мав би звільнити міністра оборони Андрія Тарана через провальну роботу міністерства.

Джерело: стаття УП "Сергій Рахманін: Не думаю, що Порошенко може повернутися. Так само не бачу, як Зеленський зможе переобратися"

Пряма мова: "Кілька днів тому за підписом голови комітету, в якому є представники всіх фракцій і в якому більшість від "Слуги народу", було відправлено лист на верховного головнокомандувача, де комітет визнав роботу профільного міністра незадовільною.

Це означало би, що президент мав би внести подання на звільнення його з посади. Тому що все, що можна провалити, міністр провалив".

Деталі: За словами Рахманіна, Таран провалив абсолютно все, а президент Зеленський "не в змозі оцінити, що відбувається".

Рахманін мав на увазі комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Тим часом, голова комітету Олександр Завітневич, спростував інформацію, яку озвучив Рахманін. 

У Міноборони повідомили, що члени комітету взяли участь у засіданні колегії міністерства. 

Нагадаємо:

  • У кінці листопада Рахманін заявив, що партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана.
  • У партії зазначали, що Таран несе персональну політичну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року. 
  • Джерела УП розповідали, що в Офісі президента подумують одночасно звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, але глава МВС Арсен Аваков проти. 
  • 12 листопада секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що міністерство оборони зриває виконання оборонного замовлення.

Українська правда

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Теми: ГолосТаран АндрійМіноборони
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