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Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с новым министром обороны

Пятница, 22 октября 2021, 18:08

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский нашел претендента на должность министра обороны вместо главы ведомства Андрея Тарана.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Арахамии: "Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать".

Подробности: Арахамия заявил, что вопрос об отставке действующего министра Тарана могут рассмотреть через две-три недели.

Также он ни подтвердил, ни опроверг слухи о назначении народного депутата Ирины Верещук на должность министра обороны, отметив, что "мы за равенство всех граждан".

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Что этому предшествовало:

  • В октябре Верещук заявила, что готова возглавить Минобороны, ведь "кто-то должен это делать"
  • Профильный комитет Верховной Рады и эксперты обвиняют Тарана и руководство Минобороны в провале оборонного заказа.
  • В сентябре собеседники "Украинской правды" во властных кругах говорили, что Тарана уволят с должности.

Темы: ЗеленскийМинобороны
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