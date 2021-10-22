Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с новым министром обороны

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский нашел претендента на должность министра обороны вместо главы ведомства Андрея Тарана.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Арахамии: "Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать".

Подробности: Арахамия заявил, что вопрос об отставке действующего министра Тарана могут рассмотреть через две-три недели.

Также он ни подтвердил, ни опроверг слухи о назначении народного депутата Ирины Верещук на должность министра обороны, отметив, что "мы за равенство всех граждан".

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Что этому предшествовало: