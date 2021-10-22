Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с новым министром обороны
Пятница, 22 октября 2021, 18:08
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский нашел претендента на должность министра обороны вместо главы ведомства Андрея Тарана.
Источник: Интерфакс-Украина
Прямая речь Арахамии: "Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать".
Подробности: Арахамия заявил, что вопрос об отставке действующего министра Тарана могут рассмотреть через две-три недели.
Также он ни подтвердил, ни опроверг слухи о назначении народного депутата Ирины Верещук на должность министра обороны, отметив, что "мы за равенство всех граждан".
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Что этому предшествовало:
- В октябре Верещук заявила, что готова возглавить Минобороны, ведь "кто-то должен это делать"
- Профильный комитет Верховной Рады и эксперты обвиняют Тарана и руководство Минобороны в провале оборонного заказа.
- В сентябре собеседники "Украинской правды" во властных кругах говорили, что Тарана уволят с должности.