Оккупанты в Крыму дали 6 лет колонии руководителю общины "Свидетелей Иеговы"

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в оккупированном Крыму суд лишил свободы гражданина Украины за руководство местной общиной "Свидетелей Иеговы".

Источник: Telegram-канал омбудсмена

Дословно: "Так называемый "Гагаринский районный суд Севастополя" незаконно приговорил последователя религиозного объединения "Свидетели Иеговы" гражданина Украины Игоря Шмидта к шести годам заключения в колонии общего режима.

РФ продолжает нарушать нормы международного права, в частности резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 74/168, согласно которой страна-оккупант должна обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров".

Детали: Шмидта посадили за руководство общиной "Свидетелей Иеговы". Его обвиняют по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Организация экстремистской деятельности".

Руководителя и еще трёх человек задержали сотрудники российской ФСБ в Севастополе 1 октября 2020 после обысков.

Верховный Суд РФ в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией.

Денисова добавила, что такие преследования являются грубыми нарушениями со стороны России статьи 18 Всеобщей декларации прав человека и статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также Россия не может ссылаться на свое решение о признании "Свидетелей Иеговы" "экстремистами", согласно Женевской конвенции о запрете применения законов страны-агрессора на оккупированной территории.

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