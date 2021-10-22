Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты в Крыму дали 6 лет колонии руководителю общины "Свидетелей Иеговы"

Пятница, 22 октября 2021, 19:11
Оккупанты в Крыму дали 6 лет колонии руководителю общины Свидетелей Иеговы
Фото: Facebook Денисовой

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в оккупированном Крыму суд лишил свободы гражданина Украины за руководство местной общиной "Свидетелей Иеговы".

Источник: Telegram-канал омбудсмена

Дословно: "Так называемый "Гагаринский районный суд Севастополя" незаконно приговорил последователя религиозного объединения "Свидетели Иеговы" гражданина Украины Игоря Шмидта к шести годам заключения в колонии общего режима.

РФ продолжает нарушать нормы международного права, в частности резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 74/168, согласно которой страна-оккупант должна обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров".

Детали: Шмидта посадили за руководство общиной "Свидетелей Иеговы". Его обвиняют по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Организация экстремистской деятельности".

Руководителя и еще трёх человек задержали сотрудники российской ФСБ в Севастополе 1 октября 2020 после обысков.

Верховный Суд РФ в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией.

Денисова добавила, что такие преследования являются грубыми нарушениями со стороны России статьи 18 Всеобщей декларации прав человека и статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также Россия не может ссылаться на свое решение о признании "Свидетелей Иеговы" "экстремистами", согласно Женевской конвенции о запрете применения законов страны-агрессора на оккупированной территории.

Предыстория:

  • В Крыму, оккупированном Россией, ООН обнаружила систематические нарушения прав человека.
  • В сентябре омбудсмен заявляла о свидетельствах пыток крымского татарина, вывезенного в СИЗО в Ростовской области.
  • В начале сентября оккупанты незаконно задержали заместителя Меджлиса крымскотатарского народа.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Крым
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: