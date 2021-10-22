Оккупанты в Крыму дали 6 лет колонии руководителю общины "Свидетелей Иеговы"
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в оккупированном Крыму суд лишил свободы гражданина Украины за руководство местной общиной "Свидетелей Иеговы".
Источник: Telegram-канал омбудсмена
Дословно: "Так называемый "Гагаринский районный суд Севастополя" незаконно приговорил последователя религиозного объединения "Свидетели Иеговы" гражданина Украины Игоря Шмидта к шести годам заключения в колонии общего режима.
РФ продолжает нарушать нормы международного права, в частности резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 74/168, согласно которой страна-оккупант должна обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров".
Детали: Шмидта посадили за руководство общиной "Свидетелей Иеговы". Его обвиняют по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Организация экстремистской деятельности".
Руководителя и еще трёх человек задержали сотрудники российской ФСБ в Севастополе 1 октября 2020 после обысков.
Верховный Суд РФ в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией.
Денисова добавила, что такие преследования являются грубыми нарушениями со стороны России статьи 18 Всеобщей декларации прав человека и статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также Россия не может ссылаться на свое решение о признании "Свидетелей Иеговы" "экстремистами", согласно Женевской конвенции о запрете применения законов страны-агрессора на оккупированной территории.
Предыстория:
- В Крыму, оккупированном Россией, ООН обнаружила систематические нарушения прав человека.
- В сентябре омбудсмен заявляла о свидетельствах пыток крымского татарина, вывезенного в СИЗО в Ростовской области.
- В начале сентября оккупанты незаконно задержали заместителя Меджлиса крымскотатарского народа.