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В ТРЦ и спортзал только с ПЦР-тестом или сертификатом: как будет жить "красный" Киев

Пятница, 22 октября 2021, 19:13
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Если Киев попадет в "красную" зону эпидопасности, то заведения общественного питания, гостиницы, фитнес-центры и ТРЦ смогут работать только при условии, что все работники и посетители этих заведений будут иметь covid-сертификаты или отрицательный ПЦР-тест.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "Киев пока находится в "оранжевой" зоне, но ситуация сложная. И динамика распространения вируса – неутешительная".

Детали: В случае перехода в "красную зону" в столице запретят:

  • принимать посетителей в заведениях питания, если работники и посетители заведения не имеют негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или covid-сертификата;
  • работу заведений гостиничной сферы, если работники и клиенты не имеют негативного ПЦР-теста или covid-сертификата;
  • посещение семьей и посторонними лицами учреждений и заведений соцзащиты, если сотрудники и посетители не имеют негативного ПЦР-теста или covid-сертификата;
  • работу спортзалов и фитнес-центров, если персонал и посетители не имеют негативного ПЦР-теста или сертификата (разрешается посещение только спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами);
  • проведение всех массовых мероприятий, если организаторы и участники мероприятия не имеют негативного ПЦР-теста или covid-сертификата (однако разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей);
  • ограничат доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и соцзащиты населения, управлений пенсионного фонда, если работники и посетители не имеют негативного ПЦР-теста или covid-сертификата (за исключением исключительных случаев);
  • дети до 18 лет могут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых, у которых есть отрицательный ПЦР-тест или covid-сертификат.

В то же время общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не больше, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Столичные школы будут закрыты с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. Относительно следующей недели – городская власть примет дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Работать будут только те учебные заведения, где все работники прошли полный курс вакцинации от covid-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирускарантин
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