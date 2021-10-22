В ТРЦ и спортзал только с ПЦР-тестом или сертификатом: как будет жить "красный" Киев
Если Киев попадет в "красную" зону эпидопасности, то заведения общественного питания, гостиницы, фитнес-центры и ТРЦ смогут работать только при условии, что все работники и посетители этих заведений будут иметь covid-сертификаты или отрицательный ПЦР-тест.
Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "Киев пока находится в "оранжевой" зоне, но ситуация сложная. И динамика распространения вируса – неутешительная".
Детали: В случае перехода в "красную зону" в столице запретят:
- принимать посетителей в заведениях питания, если работники и посетители заведения не имеют негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или covid-сертификата;
- работу заведений гостиничной сферы, если работники и клиенты не имеют негативного ПЦР-теста или covid-сертификата;
- посещение семьей и посторонними лицами учреждений и заведений соцзащиты, если сотрудники и посетители не имеют негативного ПЦР-теста или covid-сертификата;
- работу спортзалов и фитнес-центров, если персонал и посетители не имеют негативного ПЦР-теста или сертификата (разрешается посещение только спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами);
- проведение всех массовых мероприятий, если организаторы и участники мероприятия не имеют негативного ПЦР-теста или covid-сертификата (однако разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей);
- ограничат доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и соцзащиты населения, управлений пенсионного фонда, если работники и посетители не имеют негативного ПЦР-теста или covid-сертификата (за исключением исключительных случаев);
- дети до 18 лет могут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых, у которых есть отрицательный ПЦР-тест или covid-сертификат.
В то же время общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не больше, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.
Столичные школы будут закрыты с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. Относительно следующей недели – городская власть примет дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.
Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.
Работать будут только те учебные заведения, где все работники прошли полный курс вакцинации от covid-19.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- В Киеве растет количество новых больных и смертей от коронавируса – за сутки 21 октября зафиксировали 1323 новых случая covid-19 и 44 смерти от вируса – это самые высокие цифры с конца апреля.
- Киевская администрация заявила, что рассматривает возможность перевода школ на дистанционное обучение, или введения дополнительных каникул, а также введение ограничений на перевозки пассажиров и работу различных заведений в столице в случае перехода города в "красную" зону.