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Суд відправив у психлікарню "арбалетницю", яка влаштувала стрілянину в полтавській школі

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 20:12

Київський районний суд Полтави примусово помістив під психіатричний  нагляд дівчину, яка влаштувала у вересні стрілянину з арбалета в місцевій школі.

Джерело: ухвала суду від 19 жовтня

Деталі: Замість тримання під вартою підозрюваній визначили запобіжний захід у вигляді перебування у психіатричній лікарні. Суддя погодився з клопотанням слідчих поліції та прокуратури змінити запобіжний захід. 

Згідно з судовою психіатричною експертизою, в обвинуваченої наявні симптоми шизофренії та галюцинаторно-параноїдного синдрому. Таким чином, суд визнав, що вона не усвідомлювала свої дії під час скоєння злочину.

Захист підозрюваної та законний представник не заперечували щодо зміни запобіжного заходу.

Підозру в скоєнні злочину висунули за частиною 2 статті 15 "Замах на кримінальне правопорушення" та пункт 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство двох або більше осіб".

Що цьому передувало:

  • 6 вересня у полтавській школі 19-річна студентка третього курсу з арбалету поранила двох вчителів.
  • Поліція повідомила їй підозру в замаху на вбивство.
  • 8 вересня суд присудив їй тримання під вартою.

Українська правда
Теми: судкримінал


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