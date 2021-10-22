Суд відправив у психлікарню "арбалетницю", яка влаштувала стрілянину в полтавській школі

Київський районний суд Полтави примусово помістив під психіатричний нагляд дівчину, яка влаштувала у вересні стрілянину з арбалета в місцевій школі.

Джерело: ухвала суду від 19 жовтня

Деталі: Замість тримання під вартою підозрюваній визначили запобіжний захід у вигляді перебування у психіатричній лікарні. Суддя погодився з клопотанням слідчих поліції та прокуратури змінити запобіжний захід.

Згідно з судовою психіатричною експертизою, в обвинуваченої наявні симптоми шизофренії та галюцинаторно-параноїдного синдрому. Таким чином, суд визнав, що вона не усвідомлювала свої дії під час скоєння злочину.

Захист підозрюваної та законний представник не заперечували щодо зміни запобіжного заходу.

Підозру в скоєнні злочину висунули за частиною 2 статті 15 "Замах на кримінальне правопорушення" та пункт 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство двох або більше осіб".

Що цьому передувало: