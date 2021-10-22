Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд отправил в психбольницу "арбалетчицу", устроившую стрельбу в полтавской школе

Пятница, 22 октября 2021, 20:12

Киевский районный суд Полтавы принудительно поместил под психиатрический надзор девушку, устроившую в сентябре стрельбу из арбалета в местной школе.

Источник: постановление суда от 19 октября

Подробности: Вместо содержания под стражей подозреваемой определили меру пресечения в виде пребывания под надзором в психиатрической больнице. Судья согласился с ходатайством следователей полиции и прокуроров изменить меру пресечения.

Согласно судебной психиатрической экспертизе, у обвиняемой имеются симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома. Таким образом, суд признал, что она не осознавала свои действия в ходе совершения преступления.

Защита подозреваемой и законный представитель не возражали против изменения меры пресечения.

Подозрение в совершении преступления выдвинули по части 2 статьи 15 "Покушение на уголовное преступление" и пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство двух или более лиц".

Что этому предшествовало:

  • 6 сентября в полтавской школе 19-летняя студентка третьего курса из арбалета ранила двух учителей.
  • Полиция сообщила ей подозрение в покушении на убийство.
  • 8 сентября суд присудил ей содержание под стражей.

Украинская правда
Темы: судкриминал
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоПатриарха Варфоломея госпитализировали в США

Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр

15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных

В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к "бездомным нациям"

Смерть украинки от выстрела Болдуина: следствие сосредоточило внимание на двух людях

фотоВершины Карпат покрылись снегом, в горах мороз

Все новости...
суд
Фонд госимущества заявил об очередной победе в суде по делу завода "Большевик"
Кандидаты в судьи КС во время конкурса не смогли ответить на элементарные вопросы – Шабунин
Суд Амстердама вынесет решение по делу "скифского золота" 26 октября
Последние новости
01:30
На нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии прогремел взрыв, 25 погибших
00:29
В джунглях Колумбии поймали лидера наркокартеля
23:22
Двойника кандидата-"слуги" в Черкасской области отправили под домашний арест
22:43
В США детей от 5 лет могут начать прививать против COVID в ноябре
22:19
В Херсонской области нашли повешенным патрульного
21:42
В центре "Десна" застрелился военный-срочник
20:59
обновленоПатриарха Варфоломея госпитализировали в США
20:08
фотоПолиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить
20:02
В Хорватии евроскептики хотят референдума по переходу на евро
19:40
Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр
Все новости...