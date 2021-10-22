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Суд отправил в психбольницу "арбалетчицу", устроившую стрельбу в полтавской школе

Пятница, 22 октября 2021, 20:12
Суд отправил в психбольницу арбалетчицу, устроившую стрельбу в полтавской школе

Киевский районный суд Полтавы принудительно поместил под психиатрический надзор девушку, устроившую в сентябре стрельбу из арбалета в местной школе.

Источник: постановление суда от 19 октября

Подробности: Вместо содержания под стражей подозреваемой определили меру пресечения в виде пребывания под надзором в психиатрической больнице. Судья согласился с ходатайством следователей полиции и прокуроров изменить меру пресечения.

Согласно судебной психиатрической экспертизе, у обвиняемой имеются симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома. Таким образом, суд признал, что она не осознавала свои действия в ходе совершения преступления.

Защита подозреваемой и законный представитель не возражали против изменения меры пресечения.

Подозрение в совершении преступления выдвинули по части 2 статьи 15 "Покушение на уголовное преступление" и пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство двух или более лиц".

Что этому предшествовало:

  • 6 сентября в полтавской школе 19-летняя студентка третьего курса из арбалета ранила двух учителей.
  • Полиция сообщила ей подозрение в покушении на убийство.
  • 8 сентября суд присудил ей содержание под стражей.

Украинская правда

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Темы: судкриминал
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