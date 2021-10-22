Суд отправил в психбольницу "арбалетчицу", устроившую стрельбу в полтавской школе

Киевский районный суд Полтавы принудительно поместил под психиатрический надзор девушку, устроившую в сентябре стрельбу из арбалета в местной школе.

Источник: постановление суда от 19 октября

Подробности: Вместо содержания под стражей подозреваемой определили меру пресечения в виде пребывания под надзором в психиатрической больнице. Судья согласился с ходатайством следователей полиции и прокуроров изменить меру пресечения.

Согласно судебной психиатрической экспертизе, у обвиняемой имеются симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома. Таким образом, суд признал, что она не осознавала свои действия в ходе совершения преступления.

Защита подозреваемой и законный представитель не возражали против изменения меры пресечения.

Подозрение в совершении преступления выдвинули по части 2 статьи 15 "Покушение на уголовное преступление" и пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство двух или более лиц".

Что этому предшествовало: