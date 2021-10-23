Нападение на "Схемы" в Укрэксимбанке: еще одному человеку сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы" во время интервью с в то время председателем правления АО "Укрэксимбанк" Евгением Мецгером.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру

Детали: По информации Радио Свобода, четвертый подозреваемый – начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны Укрэксимбанка.

Мужчина получил подозрение в совершении двух уголовных преступлений: препятствование журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет) и побои (карается штрафом до 850 гривен, или общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами до одного года).

В прокуратуре отметили, что следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Что предшествовало: О подозрении сообщили бывшему главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, руководителю службы безопасности финучреждения Игорю Тельбизову и директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову. Суд избрал им меры пресевчения - ночной домашний арест Пикалову и Мецгеру, и личное обязательство для Тельбизова.

Напомним:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

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