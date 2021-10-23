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Смерть украинки на съемках в США: следователи рассказали, что узнали от свидетелей

Суббота, 23 октября 2021, 13:01
Смерть украинки на съемках в США: следователи рассказали, что узнали от свидетелей
Галина Гатчинс, фото из Instagram

Ассистент режиссера на съемках фильма "Rust" Дейв Холлс был уверен в том, что пистолет, который он передал актеру Алеку Болдуину, не был заряжен боевыми патронами, именно эту информацию он передал актеру.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press, BBC

Детали: Представители следствия поделились с журналистами первыми данными, которые получили в ходе изучения обстоятельств смерти 42-летней кинооператора Галины Гатчинс, которая была украинкой. Режиссер Джоэл Соуза, стоявший за Гатчинс во время съемок, был ранен - 48-летнего мужчину госпитализировали с травмой плеча.

По данным следствия, реквизитный пистолет, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину на съемочной площадке, был выдан ему помощником режиссера. Свидетели рассказали, что тот дал понять артисту, что оружие безопасно.

Помощник режиссера взял один из трех реквизитных пистолетов, которые подготовил работавший на съемках специалист по оружию, и передал его Алеку Болдуину. Согласно собранным показаниям, он объявил, что пистолет не заряжен. Помощник режиссера также не знал, что в оружии были боевые патроны.

В материалах полиции указано, что испачканная кровью одежда Болдуина была изъята как улика вместе с пистолетом. Другое реквизитное оружие также забрала полиция.

63-летний актер был допрошен полицейскими, однако никому не было предъявлено обвинение по поводу случившегося. Болдуин сотружничает со следствием.

Напомним:

  • Американский актер Алек Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку: "У меня нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались".
  • МИД Украины получило подтверждение принадлежности Гатчинс к украинскому гражданству.
  • Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийство
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