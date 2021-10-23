Смерть украинки на съемках в США: следователи рассказали, что узнали от свидетелей

Ассистент режиссера на съемках фильма "Rust" Дейв Холлс был уверен в том, что пистолет, который он передал актеру Алеку Болдуину, не был заряжен боевыми патронами, именно эту информацию он передал актеру.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press, BBC

Детали: Представители следствия поделились с журналистами первыми данными, которые получили в ходе изучения обстоятельств смерти 42-летней кинооператора Галины Гатчинс, которая была украинкой. Режиссер Джоэл Соуза, стоявший за Гатчинс во время съемок, был ранен - 48-летнего мужчину госпитализировали с травмой плеча.

По данным следствия, реквизитный пистолет, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину на съемочной площадке, был выдан ему помощником режиссера. Свидетели рассказали, что тот дал понять артисту, что оружие безопасно.

Помощник режиссера взял один из трех реквизитных пистолетов, которые подготовил работавший на съемках специалист по оружию, и передал его Алеку Болдуину. Согласно собранным показаниям, он объявил, что пистолет не заряжен. Помощник режиссера также не знал, что в оружии были боевые патроны.

В материалах полиции указано, что испачканная кровью одежда Болдуина была изъята как улика вместе с пистолетом. Другое реквизитное оружие также забрала полиция.

63-летний актер был допрошен полицейскими, однако никому не было предъявлено обвинение по поводу случившегося. Болдуин сотружничает со следствием.

Напомним: