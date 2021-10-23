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Венедіктова – продавцям підробних ПЛР-тестів і сертифікатів: Пощади не чекайте

Субота, 23 жовтня 2021, 15:51
фото: Назар Мазилюк, УП

Генпрокурор Ірина Венедіктова попередила, щоб причетні до підробок ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів не чекали від неї пощади.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Деталі: Венедіктова зазначила, що продовжує зростати статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних до електронних баз.

Пряма мова: "Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо "взаємністю", так би мовити.

Фейкові сертифікати – гра в рулетку з повним барабаном. За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців та покупців "липи"".

Більше деталей: Генпрокурор повідомила, що в 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію, 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. Це, за її словами, "тільки початок".

Половина із майже 800 цьогорічних кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій з документами про щеплення.

Венедіктова нагадала, що через підроблені сертифікати про вакцинацію колишньої народної депутатки Надії Савченко та її сестри Віри розпочато кримінальне провадження. За її словами, сестри від надання показів відмовились на підставі статті 63 Конституції.

Генпрокурор також зазначила, що на Луганщині розслідується провадження щодо групи осіб, які фальсифікують довідки діагностичного центру та медзакладу про результати лабораторних досліджень на COVID-19 та видають такі довідки за грошову винагороду громадянам, які перетинають лінію розмежування із тимчасово окупованою територією через КПВВ "Станиця Луганська".

Венедіктова підкреслила, що карають і тих, хто продає псевдодовідки, і тих, хто їх купує.

Наприклад, на Волині Любомльський районний суд виніс 5 вироків щодо людей, які попалися із  підробленими міжнародними свідоцтвами в пункті пропуску "Ягодин". Всі вони придбали "документи" у різні дати, у різних місцях і за різною вартістю.

"Важливо: стимулювання вакцинації – не посягання на права людини, а турбота про здоров’я і безпеку нації. Моя докторська дисертація стосувалася захисту охоронюваних законом інтересів у цивільному праві і я дуже глибоко вивчила цю категорію. Публічний інтерес завжди вищий за приватний. У ситуації, коли без перебільшення вся планета під загрозою і мова йде про національний імунітет – і поготів", – підкреслила генпрокурор.

Українська правда
Теми: Венедіктовакоронавірус


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