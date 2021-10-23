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Венедиктова – продавцам поддельных ПЦР-тестов и сертификатов: Пощады не ждите

Суббота, 23 октября 2021, 15:51
фото: Назар Мазилюк, УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, чтобы имеющие отношение к подделкам ПЦР-тестов и COVID-сертификатов не ожидали от нее пощады.

Источник: Венедиктова в Facebook

Детали: Венедиктова отметила, что продолжает расти статистика преступной подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесения недостоверных данных в электронные базы.

Прямая речь: "Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать.

Фейковые сертификаты – игра в рулетку с полным барабаном. За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать продавцов и покупателей "липы"".

Больше деталей: Генпрокурор сообщила, что в 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации, 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов. Это, по ее словам, "только начало".

Половина из почти 800 нынешних уголовных производств этой категории касаются именно махинаций с документами о прививках.

Венедиктова напомнила, что из-за поддельных сертификатов о вакцинации бывшей народного депутата Надежды Савченко и ее сестры Веры начато уголовное производство. По ее словам, сестры от дачи показаний отказались на основании статьи 63 Конституции.

Генпрокурор также отметила, что на Луганщине расследуется производства в отношении группы лиц, которые фальсифицируют справки диагностического центра и медучреждения о результатах лабораторных исследований на COVID-19 и выдают такие справки за денежное вознаграждение гражданам, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированной территории через КПВВ "Станица Луганская".

Венедиктова подчеркнула, что наказывают и тех, кто продает псевдосправки, и тех, кто их покупает.

Например, на Волыни Любомльский районный суд вынес 5 приговоров в отношении людей, которые попались с поддельными международными свидетельствами в пункте пропуска "Ягодин". Все они приобрели "документы" в разные даты, в разных местах и ​​по разной стоимости.

"Важно: стимулирование вакцинации – не посягательство на права человека, а забота о здоровье и безопасности нации. Моя докторская диссертация касалась защиты охраняемых законом интересов в гражданском праве, и я очень глубоко изучила эту категорию. Публичный интерес всегда выше частного. В ситуации, когда без преувеличения вся планета под угрозой и речь идет о национальном иммунитете – и подавно", – подчеркнула генпрокурор.

Украинская правда
Темы: Венедиктовакоронавирус
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