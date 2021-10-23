Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова – продавцам поддельных ПЦР-тестов и сертификатов: Пощады не ждите

Суббота, 23 октября 2021, 15:51
Венедиктова – продавцам поддельных ПЦР-тестов и сертификатов: Пощады не ждите
фото: Назар Мазилюк, УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, чтобы имеющие отношение к подделкам ПЦР-тестов и COVID-сертификатов не ожидали от нее пощады.

Источник: Венедиктова в Facebook

Детали: Венедиктова отметила, что продолжает расти статистика преступной подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесения недостоверных данных в электронные базы.

Прямая речь: "Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать.

Фейковые сертификаты – игра в рулетку с полным барабаном. За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать продавцов и покупателей "липы"".

Больше деталей: Генпрокурор сообщила, что в 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации, 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов. Это, по ее словам, "только начало".

Половина из почти 800 нынешних уголовных производств этой категории касаются именно махинаций с документами о прививках.

Венедиктова напомнила, что из-за поддельных сертификатов о вакцинации бывшей народного депутата Надежды Савченко и ее сестры Веры начато уголовное производство. По ее словам, сестры от дачи показаний отказались на основании статьи 63 Конституции.

Генпрокурор также отметила, что на Луганщине расследуется производства в отношении группы лиц, которые фальсифицируют справки диагностического центра и медучреждения о результатах лабораторных исследований на COVID-19 и выдают такие справки за денежное вознаграждение гражданам, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированной территории через КПВВ "Станица Луганская".

Венедиктова подчеркнула, что наказывают и тех, кто продает псевдосправки, и тех, кто их покупает.

Например, на Волыни Любомльский районный суд вынес 5 приговоров в отношении людей, которые попались с поддельными международными свидетельствами в пункте пропуска "Ягодин". Все они приобрели "документы" в разные даты, в разных местах и ​​по разной стоимости.

"Важно: стимулирование вакцинации – не посягательство на права человека, а забота о здоровье и безопасности нации. Моя докторская диссертация касалась защиты охраняемых законом интересов в гражданском праве, и я очень глубоко изучила эту категорию. Публичный интерес всегда выше частного. В ситуации, когда без преувеличения вся планета под угрозой и речь идет о национальном иммунитете – и подавно", – подчеркнула генпрокурор.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Венедиктовакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: