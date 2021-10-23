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У Києві більше 1200 випадків коронавірусу і 22 смерті за добу

Субота, 23 жовтня 2021, 17:14
У Києві більше 1200 випадків коронавірусу і 22 смерті за добу
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 22 жовтня у Києві виявили 1221 випадок коронавірусу, померло 22 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 147 хворих на коронавірус і 463 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолала COVID іще 461 особа.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (220), Дніпровському (200) та в Шевченківському (148) районах.

 

Серед нових хворих – 700 жінок віком від 18 до 93 років, 425 чоловіків віком від 18 до 88 років, 56 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 40 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

За весь час пандемії у столиці виявили 250 242 випадки коронавірусу, померли 5846 хворих, одужало 226 066 осіб.

Що передувало: За добу 21 жовтня у Києві зафіксували 1323 нових випадки COVID і 44 смерті від вірусу – це найвищі цифри з кінця квітня.

Протягом п’ятниці, 22 жовтня, в Україні виявили ще 23 229 випадки коронавірусної хвороби, це трохи менше, ніж рекорд четверга.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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