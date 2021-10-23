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В Киеве более 1200 случаев коронавируса и 22 смерти за сутки

Суббота, 23 октября 2021, 17:14
В Киеве более 1200 случаев коронавируса и 22 смерти за сутки
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 22 октября в Киеве обнаружили 1221 случай коронавируса, умерло 22 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 147 больных коронавирусом и 463 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Преодолели COVID еще 461 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (220), Днепровском (200) и в Шевченковском (148) районах.

 

Среди новых заболевших – 700 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 425 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 56 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

За все время пандемии в столице обнаружили 250 242 случая коронавируса, умерли 5846 больных, выздоровели 226 066 человек.

Что предшествовало: 21 октября в Киеве зафиксировали 1323 новых случая covid-19 и 44 смерти от вируса – это самые высокие цифры с конца апреля.

В течение пятницы, 22 октября, в Украине обнаружили еще 23 229 случая коронавирусной болезни, это лишь немного меньше, чем рекорд четверга.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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