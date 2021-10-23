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Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

Субота, 23 жовтня 2021, 20:38
ФОТО НПУ З МІСЦЯ ПОДІЇ

Двом патрульним поліцейським Чернігова повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги інших поліцейських в ніч на 2 жовтня, один із яких згодом помер.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці.

Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні".

Деталі: За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3  ст. 135 КК України).

Передісторія:

  • В ніч на 2 жовтня внаслідок інциденту в одному з супермаркетів у Чернігові загинув поліцейський, ще один був госпіталізований.
  • 3 жовтня чотирьом затриманим, серед яких троє неповнолітніх, повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.
  • 4 жовтня суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові.

Українська правда
Теми: Чернігівполіціявбивство


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