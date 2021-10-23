Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

Двом патрульним поліцейським Чернігова повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги інших поліцейських в ніч на 2 жовтня, один із яких згодом помер.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці.

Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні".

Деталі: За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).

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