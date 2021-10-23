Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці
Двом патрульним поліцейським Чернігова повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги інших поліцейських в ніч на 2 жовтня, один із яких згодом помер.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці.
Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні".
Деталі: За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).
Передісторія:
- В ніч на 2 жовтня внаслідок інциденту в одному з супермаркетів у Чернігові загинув поліцейський, ще один був госпіталізований.
- 3 жовтня чотирьом затриманим, серед яких троє неповнолітніх, повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.
- 4 жовтня суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові.